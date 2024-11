Présentation du livre "Faire écho à la voix de l’Afrique : Les plus grandes citations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI"

27/11/2024

L’ouvrage "Faire écho à la voix de l’Afrique : Les plus grandes citations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", de son auteur, Peter Panyin Anaman, a été présenté, lundi, lors d’une cérémonie au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat.



L’ouvrage offre un regard unique sur la philosophie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa vision pour l’Afrique, en contenant des réflexions et des citations puisées dans les discours du Souverain, explorant des thèmes cruciaux tels que l’unité africaine, l’autosuffisance, la coopération Sud-Sud, le rôle des femmes et des jeunes, l’éducation, la migration, la démocratie, les droits humains et la tolérance religieuse.



Dans une allocution lors de cette cérémonie, organisée à l'initiative de l’Association des lauréats étrangers du Maroc (ASLEM), l’auteur du livre a souligné que "les discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI démontrent la grande sagesse d’un Roi visionnaire et engagé pour le développement en Afrique. Ils raisonnent et nous inspirent tous pour accepter notre diversité, renforcer la coopération interafricaine, célébrer notre héritage et œuvrer tous pour un avenir radieux pour l’Afrique".



M. Anaman, ancien étudiant ghanéen au Maroc, a relevé qu’en découvrant les citations contenues dans les discours de Sa Majesté le Roi, il a décelé des messages "ambitieux et avant-gardistes pour l’Afrique", notant que cet ouvrage transmet aux lecteurs "une voix panafricaine imposante et un trésor de sagesse qui inspirera des générations d’Africains pour construire l’Afrique que nous voulons".



"En écrivant ce livre, j’ai rassemblé des citations qui ont le pouvoir d’inspirer, de motiver et d’éduquer non seulement les Marocains, mais aussi l’ensemble du continent africain, particulièrement les jeunes, les incitant à œuvrer à l’unité, à la paix et au développement dans le continent africain", a souligné l’auteur.



Peter Panyin Anaman est diplômé en langue française de l’Université Mohammed V de Rabat-Souissi et titulaire d’une licence en sciences économiques et gestion de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès.



Cette rencontre a notamment réuni plusieurs diplomates, universitaires et personnalités de divers horizons, qui ont pu échanger avec l’auteur autour de la genèse du livre et de son parcours estudiantin au Maroc.