Présentation devant des parlementaires à Salé de la stratégie de la FRMF en matière de développement du football national

10/07/2024

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a présenté, mardi à Salé, la stratégie adoptée par la FRMF en matière de développement du football national aux parlementaires membres du Groupe de travail thématique chargé de l’évaluation de la stratégie nationale du sport 2008-2020. La stratégie de la FRMF visant le développement du football national s’est fortement inspirée des orientations Royales en matière de développement de la pratique sportive, toutes disciplines confondues, dont le football, qui contribue à l’intégration des jeunes dans la société, a indiqué M. Lekjaa, cité dans un communiqué publié par la FRMF.



Il a énuméré, dans ce sens, les objectifs de cette stratégie, à savoir l’élargissement de la base des pratiquants, l’amélioration des conditions de la pratique sportive au niveau des différentes régions du Royaume selon les standards exigés par les instances footballistiques continentales et mondiales, le développement du niveau des équipes nationales et le renforcement à l’international de l’image du football marocain. Au cours de sa présentation, M. Lekjaa a présenté les axes de la stratégie de la FRMF visant le développement du football national comprenant, notamment, le développement de la formation, la modernisation des infrastructures, l’amélioration de la gouvernance et le développement du niveau des sélections nationales.



Il a également rappelé que la stratégie adoptée par la FRMF a grandement contribué à améliorer les performances des sélections nationales à travers, en particulier, la qualification des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la dernière Coupe du monde de la FIFA (Qatar-2022), la consécration de l’équipe nationale U23 à la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), le troisième sacre consécutif de l’équipe nationale en CAN de futsal et la qualification de l’équipe nationale féminine « A » pour les huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde de la FIFA.



Il a, en outre, mis en avant la qualification de l’équipe nationale de futsal pour les quarts de finale de la dernière Coupe du monde de la FIFA, de l’équipe nationale U17 pour les quarts de finale de la dernière Coupe du monde, la première qualification des sélections féminines U17 et U20 pour les phases finales d’une Coupe du monde, la qualification de l’équipe nationale olympique pour le tournoi des Jeux de Paris-2024 et la consécration de la sélection nationale de beach-soccer aux derniers Jeux africains de plage en Tunisie.



A l’issue de cette rencontre, M. Lekjaa a rappelé que cette stratégie garantira le développement du niveau du football, la modernisation des infrastructures sportives et le renforcement du positionnement du Royaume au niveau continental et mondial, mettant l'accent sur l’importance de l’adhésion des collectivités locales dans le processus de développement du football national ainsi que sur l’importance de la transformation des associations sportives en Sociétés Anonymes Sportives (SAS).



A l’issue des travaux de cette réunion, tenue au siège de la Fédération Royale marocaine de football, les parlementaires membres du Groupe de travail thématique chargé de l’évaluation de la stratégie nationale du sport 2008-2020 ont unanimement salué les efforts consentis par la FRMF et l’excellence dans l’exécution de cette stratégie selon la vision de SM le Roi Mohammed VI.



Au terme de cette réunion, les parlementaires membres du Groupe de travail thématique chargé de l’évaluation de la stratégie nationale du sport 2008-2020 ont visité le Musée du football marocain qui illustre le patrimoine immatériel du football national.