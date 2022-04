Présentation de l’ ouvrage collectif de l'IRCAM “La campagne marocaine : mémoire et mutations ”

03/04/2022

L'ouvrage collectif "La campagne marocaine : mémoire et mutations" a été présenté, jeudi à Rabat, dans l'enceinte de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM).



Faisant partie des publications de l'IRCAM au titre de l'année 2021, le livre a été présenté lors d'une cérémonie initiée par le Centre des études historiques et environnementales (CEHE) relevant de l'Institut.



Composé de 496 pages, l'ouvrage regroupe les Actes du colloque international organisé par le CEHE et le Laboratoire du Maroc et des pays méditerranéens de la Faculté des lettres et des sciences Humaines d'El Jadida, les 15 et 16 novembre 2018.



La nouvelle publication entend mettre l'accent sur l’histoire de la campagne marocaine et valoriser les fonds documentaires disponibles sur la culture marocaine (manuscrits, sources bibliographiques, archives, etc.) en plus de mener des recherches empiriques sur les mutations socio-spatiales et culturelles survenues dans les espaces amazighophones.



Il s'agit, selon ses auteurs, d'une contribution aux recherches portant sur la périphérie, relativement peu étudiée, nonobstant son rôle fondamental dans le façonnement de l’histoire du Maroc.



La problématique traitée s’articule donc autour des questions suivantes : Quel rôle a joué la campagne dans l’histoire du Maroc? Quelles sont les mutations socio-spatiales qu’a connues la campagne marocaine? Et quelles sont les formes d’adaptation?



En guise de réponse à ces interrogations, les contributions scientifiques que l'ouvrage rassemble ont pour objectif de glaner et collecter un maximum d’informations sur la problématique en question, en adoptant des approches et visions différentes.



En clair, l’ouvrage se compose de 27 contributions de chercheurs de l’IRCAM et d'autres externes, ventilées en quatre axes majeurs, en l'occurrence "La recherche scientifique sur la campagne marocaine : évaluation scientifique et méthodologique", "les espaces marginaux marocains à travers l’histoire : mémoire et mutations", "Aspects de transformation et essais d’adaptation" et "La campagne marocaine et défis de développement territoriale".



D'après ces chercheurs, leur ouvrage collectif entend contribuer à pallier l’insuffisance de la production scientifique relative à l’histoire de la périphérie en général, en raison des difficultés d’accès à divers fonds d’archives et autres sources.



La thématique du livre mérite des études plus approfondies car, arguent ses auteurs, l’espace rural est sujet à une série de changements dans les domaines socio-culturel, économique, spatial, écologique, organisationnel, etc… D'autant que depuis la période coloniale, la campagne marocaine a connu de fortes mutations et se révèle au fil du temps des territoires flexibles, résilients, s’adaptant constamment aux effets des changements climatiques et à la conjoncture économique, politique et sociale.