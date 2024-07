Présentation d’un rapport sur l'Atlas territorial du genre social et de l’enseignement

5ème session du deuxième mandat de l’assemblée générale du CSEFRS

12/07/2024

Un rapport sur l'Atlas territorial du genre social et de l’enseignement, a été présenté, mercredi, lors de la cinquième session du deuxième mandat de l’assemblée générale du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS).



Dans un communiqué, le Conseil indique que ce rapport comprend "des données précises sur les disparités en matière d'accès à l’enseignement entre les deux sexes à différents niveaux, en se focalisant notamment sur la dimension territoriale, et en mettant l'accent sur les provinces et les communes qui nécessitent davantage d'efforts pour renforcer l'égalité dans l'accès à l’enseignement".



Cette session, présidée par le président du CSEFRS, Habib El Malki, a été marquée par la présentation d'un rapport élaboré par l’Instance nationale d'évaluation (INE) auprès du Conseil, sur "L’égalité des sexes dans et à travers le système éducatif", qui met l’accent sur le rôle que doit jouer "la nouvelle école" en tant que vecteur de changement, dans la promotion de la culture de l’égalité entre les hommes et les femmes.



La rencontre a été, également, l’occasion de présenter le projet de rapport annuel relatif au bilan et aux perspectives d’action du Conseil au titre de l’année 2023, qui rend compte des différentes activités des missions consultatives, de proposition et d’évaluation du Conseil, ainsi que des principaux axes liés aux perspectives d'action dans les domaines de compétences du CSEFRS.



Après examen, le projet de rapport annuel du Conseil a été adopté à l'unanimité, en tenant compte de l’ensemble des observations et propositions présentées par les membres de l’assemblée générale du Conseil, qui seront intégrées dans le rapport pour plus de précision et d’enrichissement, poursuit le communiqué.



Un exposé a également été présenté par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, concernant les résultats de la session ordinaire de l’examen national normalisé du baccalauréat et les mesures prises pour garantir le bon déroulement des épreuves, à la lumière des circonstances exceptionnelles de cette année.



Dans ce sens, les membres du Conseil ont salué les efforts consentis pour ce qui est des mesures procédurales et des techniques utilisées pour faciliter le déroulement des examens nationaux.



Ils ont également souligné l'intérêt qu'accorde le Conseil aux projets portés par le ministère, en particulier ceux relatifs aux programmes et cursus, au surpeuplement des classes, à la condition des personnes en situation de handicap, au statut, à l’intégration des contractuels dans la fonction publique, à la promotion professionnelle, aux écoles pionnières, et à l’accompagnement des élèves au-delà du baccalauréat, entre autres.



A cette occasion, ajoute la même source, Habib El Malki a souligné que "l’accompagnement de la réforme de l’éducation, à tous les niveaux, est l'une des priorités du Conseil depuis le début de son mandat, à travers le suivi des différents chantiers éducatifs et projets de réforme, et l’interaction avec les questions et nouveautés de la scène éducative, dans le plein respect des prérogatives constitutionnelles du Conseil".