Présentation au Caire du projet de plan arabe pour l'éducation aux droits de l'Homme

02/11/2021

La réunion conjointe du groupe d'experts gouvernementaux concernés par le plan arabe pour l'éducation aux droits de l'Homme et le plan arabe pour le renforcement de la culture des droits de l'Homme, qui a entamé ses travaux, lundi au Caire, a connu la présentation du projet de «plan arabe pour l'éducation dans le domaine des droits de l'Homme» préparé par le Maroc, à la demande de la Ligue arabe. Au cours de cette rencontre, Moulay El-Mokhtar Mouaamou, chef de division de la promotion des droits de l'Homme au sein de la délégation ministérielle chargée des droits de l'Homme, a exposé les grandes lignes de ce plan, précisant qu'il vise à améliorer la connaissance du cadre normatif international adopté dans le domaine de l'éducation aux droits de l'Homme, à promouvoir l'éducation et la culture des droits de l'Homme, et à renforcer les capacités des acteurs concernés dans ce domaine (enseignants, professeurs, employés, médias …). Il a ajouté que le plan vise également l'adoption d’une stratégie globale pour l'enseignement dans le domaine des droits de l'Homme, au profit des professionnels du système éducatif, et à instaurer des mécanismes et des moyens pour intégrer les droits de l'Homme dans les programmes de formation et les programmes de vulgarisation. Il a souligné que le Royaume du Maroc estime que le projet de plan intégré doit reposer sur un certain nombre de piliers, qu'il a résumés dans l'évaluation de la phase précédente (2009-2014) pour connaître les faiblesses pour les surmonter et les points forts pour les renforcer et les consolider davantage, l’établissement d’un système de bonne gouvernance, et la préparation de programmes de travail pour mettre en œuvre le plan au niveau des Etats membres. M. Mouaamou a poursuivi que l'approche basée sur la planification stratégique a été invoquée lors de la préparation du plan, proposant une structuration de projet à travers trois axes qui se résument dans le renforcement de l'éducation dans le domaine des droits de l'Homme dans les espaces d'éducation, de formation et des structures sociales, ainsi que la formation, le renforcement des capacités et la mobilisation sociale. Il a exhorté les Etats parties à préparer des plans d'action pour mettre en œuvre ce plan et à établir un système clair de suivi et d'évaluation, notant que cette initiative reflète une ambition arabe et une vision prospective pour atteindre des objectifs nobles à même de renforcer la culture des droits de l'Homme, sa promotion et sa protection. Il a rappelé que les pays arabes font partie du système mondial et de la communauté internationale, ce qui les oblige à interagir avec toutes les initiatives et chartes internationales qui insistent sur la protection et l'éducation des droits de l'Homme et la diffusion de leurs concepts. Pendant trois jours, les participants à cette réunion passeront en revue le projet de plan en vue de sa soumission dans sa forme définitive à la Commission arabe permanente pour les droits de l'Homme (PAHRC), organe du Conseil de la Ligue spécialisé dans les droits de l’Homme dans le monde arabe.