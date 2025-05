Présentation à Rabat du roman "La Nuit nous emportera" de Mahi Binebine

02/05/2025

Le dernier roman de l’auteur et artiste marocain, Mahi Binebine, "La Nuit nous emportera", a été présenté, mercredi à la galerie Abla Ababou à Rabat, en présence d'un parterre de personnalités du monde de la culture et des arts.



Dans cet ouvrage à la fois lumineux et poignant, dont les péripéties se déroulent entre les ruelles de la cité ocre, l'auteur a fait étalage de son immense talent narratif et de sa capacité à dépeindre la réalité avec une sensibilité unique.



"L'auteur livre un récit où survie, fraternité et amour transcendent les drames. Une fresque humaine vibrante, empreinte de chaleur et de philosophie, qui touche à l'essentiel : la force des liens face à l'adversité", peut-on lire dans la quatrième de couverture.



Dans une déclaration à la MAP, Mahi Binebine a exprimé son attachement profond à cet ouvrage, dans lequel il retrace le parcours exceptionnel de sa mère. Il a confié que ce livre, qui lui est particulièrement cher, "constitue un hommage à une femme courageuse, une mère qui s’est battue sans relâche pour élever ses enfants dans la dignité".



Il a souligné que ce roman, bien que ponctué par des instants de légèreté et de rire, fut l’un des plus difficiles à écrire. Il s'agit, selon lui, d'un texte empreint de douleur, chargé d’émotion, et dont l’écriture s’est révélée aussi éprouvante qu’essentielle.



Dans ce récit, Mahi Binebine met en lumière la détermination hors du commun de sa mère, qui, à l’âge de 40 ans et sans avoir obtenu le baccalauréat, a décidé de reprendre ses études, saisissant cette occasion pour saluer la force de caractère de cette femme exemplaire.



"La Nuit nous emportera" est le treizième ouvrage de Mahi Benebine, reconnu pour ses œuvres littéraires profondes qui explorent les complexités humaines et sociales.

Natif de Marrakech, Mahi Binebine est reconnu pour ses œuvres littéraires qui explorent les complexités humaines et sociales. Il compte à son actif des ouvrages à succès mondial, traduits dans plusieurs langues, dont "Le Sommeil de l'esclave" (1992), "Terre d'ombre brûlée" (2004), "Le Griot de Marrakech"(2005), "Les Etoiles de Sidi Moumen" (2009) et "Rue du Pardon" (2019).



Cet auteur et artiste marocain de renommée internationale a reçu aussi plusieurs distinctions en reconnaissance de son parcours littéraire brillant, dont le Prix Méditerranée pour son roman "Le Sommeil de l'esclave" et le Prix du roman arabe 2010 pour son ouvrage "Les Étoiles de Sidi Moumen".



Bouillon de culture

Poésie



Le Centre Al Anouar organise, en cette fin de semaine à Casablanca, la première édition du Casablanca International Poetry Festival en présence d'un parterre de poètes et d'intellectuels issus des quatre coins du monde.

Selon un communiqué des organisateurs, cette manifestation culturelle vise à instaurer un espace de dialogue entre les cultures du monde, à travers une ouverture sur les nouvelles dynamiques de l’écriture poétique dans plusieurs pays, tant au niveau des contenus et des thématiques qu’au niveau des évolutions techniques.

Cet événement, qui mise sur le renforcement du dialogue culturel entre le Maroc et le reste du monde, œuvre à mettre en valeur la spécificité marocaine tout en rapprochant l’autre des avancées de l’expérience poétique marocaine, ajoute-t-on de même source, notant que celle-ci s’est construite grâce à des poétesses et poètes de différentes générations, engagés dans une interaction vivante avec les cultures du monde, sans renier leur authenticité ni leur identité.

Cette première édition se distingue par la participation de poètes, chercheurs, traducteurs, journalistes et acteurs culturels venus du Maroc, des Etats-Unis, des Pays-Bas, d’Irak, d’Égypte, du Pérou, de Syrie, des Émirats Arabes Unis, de Tunisie, d’Inde, du Liban, du Koweït et d’Indonésie.

Ce rendez-vous culturel, placé sous le nom du poète marocain disparu Mohamed Aniba Al Hamri, sera marqué par la tenue d’un colloque sous le thème "Voix poétiques croisées : dynamiques de traduction et d’interprétation".