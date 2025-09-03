Présentation à Rabat de la pièce "Réluctance" de la troupe Hib’Art

03/09/2025

La pièce théâtrale "Réluctance" de la troupe Hib’Art, mise en scène par Adil Abatourab, a été présentée, lundi soir au Théâtre Al Mansour à Rabat.



Présentée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture) et en partenariat avec le Théâtre Aquarium, cette pièce de théâtre, écrite par Chaymae El Mouzaine, relate l’histoire de Radia, une femme réduite au silence par des années de domination conjugale, avant que son mutisme ne se transforme en force de résilience et de reconstruction de soi.



"Réluctance" captive par son langage poétique, son jeu corporel, sa chorégraphie, sa vidéo mapping et sa scénographie, apportant une dimension sentimentale qui renforce son attrait dramatique.



Réunissant des comédiens talentueux dont Jalila Talemsi, Zineb Alji et Amine Talidi, cette œuvre artistique se caractérise également par un design visuel et des costumes qui épousent parfaitement son scénario.



Dans une déclaration à la MAP, le metteur en scène, Adil Abatourab, a affirmé que cette présentation intervient en prélude à une tournée nationale, précisant que la pièce "Réluctance" se distingue par sa thématique et sa profondeur philosophique et humaine.

Cette pièce théâtrale combine également des éléments cinématographiques, tels que vidéo mapping, et évoque une thématique psychologique et sociale, a-t-il ajouté.



Pour sa part, la dramaturge Chaymae El Mouzaine, a souligné que le titre de la pièce reflète la résistance interne et la détresse psychologique, vécues par l'héroïne, appelée "Radia".

Et de rappeler que cette oeuvre focalise sur les changements psychologiques et existentiels, passant du silence à l’action, et du désespoir à la reconstruction de soi.



Fondée en 2021, la compagnie Hib'Art pour le théâtre a pour objectif de développer la pratique théâtrale au Maroc à travers la production de représentations professionnelles, la formation des jeunes, et l’ouverture sur les espaces publics, le tout avec une participation notoire dans la dynamique culturelle nationale marquée par une forte présence lors des grands festivals.



En 2025, Hib’Art tient à élargir davantage sa présence sur le terrain grâce à une tournée nationale empreinte d’une vision contemporaine, alliant imagination théâtrale et thématique sociale, en vue d’attirer un plus grand nombre de spectateurs et de rapprocher l’expérience théâtrale aux catégories et régions qui en bénéficient le moins.