Présentation à Rabat de l’ouvrage collectif "Les femmes et l’art au Maghreb"

24/06/2025

L'ouvrage collectif "Les femmes et l’art au Maghreb", publié sous la direction de Nadia Sabri et Rachida Triki, a été présenté, lundi à Rabat, en présence de personnalités de différents horizons.



Paru aux éditions Le Fennec, cet ouvrage en langue française, édité en 252 pages, propose une réflexion collective sur la place des femmes dans le monde de l'art maghrébin, à travers des témoignages, des analyses et des récits d'expériences d'une vingtaine de contributrices et contributeurs issus du Maroc, d’Algérie et de Tunisie.



Des femmes artistes, commissaires d'exposition, critiques d'art, historiennes, journalistes culturelles et directrices de musées et d'espaces d'art ont partagé, dans ce livre, avec audace et créativité leurs réalisations, en tant que véritables moteurs de développement culturel dans leurs pays respectifs.



Dans une allocution de circonstance, le chef du département des musées de la Fondation nationale des musées (FNM), Abdelaziz El Idrissi, a souligné que la présentation de cet ouvrage au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, s'inscrit dans le cadre des activités menées par la Fondation, dans l'optique de mettre en avant le rôle important de la femme dans la scène artistique marocaine.



De son côté, le directeur du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, a fait observer que le progrès culturel est tributaire de la promotion des voix et actions des femmes, notant que l'ouvrage "Les femmes et l’art au Maghreb" est bien plus qu'un hommage artistique. Il s'agit, selon lui, d'un acte de reconnaissance, de justice et de transmission.



"En mettant en lumière les trajectoires, les luttes et les œuvres des artistes maghrébines, le livre rappelle que les femmes ont toujours été présentes dans la sphère artistique et créative", a-t-il relevé.



Par ailleurs, M. Falt a rappelé que dans un monde où les discours d'exclusion s'intensifient, l'art reste une force d'unité, ajoutant que lorsqu'il est porté par les femmes, il devient aussi une force de transformation sociale.



Pour sa part, la déléguée générale Wallonie-Bruxelles au Maroc, Chiraz El Fassi, a indiqué que ce livre aborde une question qui revêt une grande importance, celle de la place qu'occupent les femmes dans la scène artistique maghrébine en mettant en lumière les défis auxquels elles font face et la manière dont elles les surmontent.



"En rassemblant de nombreux témoignages, le livre rappelle à tout un chacun que la culture constitue un instrument d'émancipation des femmes et que l'art continue de contribuer aux avancées de leurs droits", a-t-elle relevé.



Dans le même ordre d'idées, la présidente de l'AICA-Maroc (Association internationale et critique d'art) et co-directrice de l'ouvrage, Nadia Sabri, a tenu à rappeler, à cette occasion, que l'ouvrage, consacré à l'expression artistique féminine dans ses multiples résonances avec l’écosystème culturel au Maghreb, s'inscrit dans la continuité de la dynamique enclenchée lors d'un colloque international co-organisé à Rabat en 2021 par l'AICA-International et l'AICA-Maroc, avec le soutien de l'UNESCO.



Cet événement, a-t-elle poursuivi, a permis de mesurer l'importance de l'échange des expériences et des pratiques et du travail en synergie dans le maintien de la créativité et l'élaboration des passerelles pour un Maghreb de la culture, d'où la publication de cet ouvrage conçu selon une approche fondée sur l'échange et le partage.

Dans ce sens, la coauteure tunisienne Rachida Triki a fait observer que ledit ouvrage, fruit de plus de trois années de recherche, est bien plus qu'un simple un livre d'art.



Il s'agit, selon elle, d'un livre de réflexion et de témoignage qui contribue à l'écriture de l'histoire maghrébine des femmes, en donnant visibilité et reconnaissance aux créatrices de l'art maghrébines.



Co-organisée par la FNM, la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc, le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, l'AICA-Maroc et archives des arts, la cérémonie de présentation du livre, à laquelle ont pris part un parterre de personnalités culturelles et institutionnelles dont l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Maroc, Gilles Heyvaert, a été suivie d’une séance de signature et de dédicace.