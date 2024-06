Présentation à Rabat de "Lydia". Une pièce de théâtre qui explore les facettes de la société suisse au 19ème siècle

14/06/2024

La pièce de théâtre "Lydia" a été présentée mercredi soir au théâtre national Mohammed V de Rabat, offrant une immersion dans la vie tumultueuse de Lydia Welti-Escher, une figure emblématique de la noblesse suisse du 19ème siècle.



Ce monologue captivant, interprété par la comédienne suisse Graziella Rossi, raconte la vie de Lydia, fille du magnat de l’industrie Alfred Escher, qui est devenue l’une des femmes les plus riches de Suisse.



Initiée par l’ambassade de Suisse au Maroc, en coopération avec le Théâtre national Mohammed V, l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) et le Goethe-Institut Marokko, cette œuvre théâtrale sonde les diverses facettes de la vie de Lydia, qui a été marquée par des tragédies personnelles.



Cette passionnée d’art, que la vie n’a pas ménagée et qui est décédée à la fleur de l’âge, a créé la "Welti-Escher Stiftung", une fondation destinée à soutenir les artistes suisses. Son héritage artistique continue jusqu’à présent d’influencer la scène culturelle suisse.



La comédienne Graziella Rossi a su, grâce à sa brillante performance, sa grande sensibilité et la mise en scène exceptionnelle du réalisateur suisse Damir Žižek, captiver le regard des spectateurs et leur transmettre diverses émotions.



Graziella a également réussi à incarner, avec émotion et créativité, le personnage de Lydia dans des scènes époustouflantes, et ce dans une pièce presque dépourvue de décoration à l'exception d'une vieille valise et d'un tapis.



Dans une déclaration à la MAP à l'issue du spectacle, la comédienne a indiqué qu’elle a interprété ce rôle en solo afin que l’attention du public soit focalisée exclusivement sur l'héroïne de cette œuvre, étant donné que son histoire est porteuse d’une forte charge symbolique.



"L’histoire de la vie de Lydia est toujours d’actualité, même après 130 ans de son décès", a ajouté Graziella, faisant référence aux "contraintes psychologiques, sociales et politiques desquelles Lydia a cherché, tout au long de sa courte vie, à se libérer".



Pour sa part, l’attachée culturelle à l’ambassade de Suisse à Rabat, Christine Washington, s’est félicitée de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des activités culturelles de l’ambassade, visant à promouvoir et valoriser la culture suisse au Maroc.



Elle a également souligné que cette œuvre théâtrale raconte une histoire qui a marqué la société suisse contemporaine par ses rebondissements et controverses.



Lauréate des académies de théâtre de Zurich et de Prague, Graziella Rossi a participé, depuis 1983, à plusieurs œuvres cinématographiques et télévisuelles. Elle a également brillé en tant que chanteuse et a pris part à de nombreuses pièces de théâtre et émissions de radio.