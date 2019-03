Présentation à Paris du 5ème Trek des gazelles prévu à Essaouira et Zagora

La cinquième édition du Trek des gazelles, une randonnée sportive et solidaire 100% féminine, se déroulera en deux temps, en octobre et novembre prochains, respectivement à Essaouira et à Zagora, avec la participation de 300 femmes issues de nombreux pays, ont annoncé mardi à Paris les organisateurs de cet événement.

L'édition «mer», qui connaîtra la participation de 150 femmes, prendra le départ depuis les plages de Mogador (Essaouira) pour un voyage de 6 jours entre dunes et océan, sur les sentiers du littoral pour rejoindre le cap de Tafelney, a indiqué la fondatrice du Trek, Mélanie Salgues, lors d’une conférence de presse de présentation de cet événement dans la capitale française.

L’édition «désert» consistera, quant à elle, en une expédition de 6 jours entre montagnes et dunes de sable de l’Erg Chegaga, avec la participation 150 concurrentes.

Ce trek, une randonnée du cœur, propose aux participantes, «un retour à l’essentiel, loin de la société de consommation dans laquelle nous vivons et à l’écart des grands complexes touristiques, avec des bivouacs sous tentes, des feux de camp sous les étoiles et la toilette au sceau d’eau», a confié Mme Salgues à la MAP.

Il s’agit pour nous de faire vivre à ces femmes une expérience humaine unique, de leur permettre de découvrir une région et ses traditions, des paysages merveilleux et d’entrer en contact avec la population locale, a-t-elle ajouté.

Pour elle, le Trek est aussi une expérience sportive dont la finalité est le dépassement de soi, en dehors de tout esprit de compétition, mais s’inscrivant plutôt sous le signe de la solidarité, du partage et du respect. Au-delà de cet hommage aux femmes, le Trek des gazelles réunit les participantes autour d’une cause essentielle et noble : soutenir les enfants atteints de cancer, a indiqué sa fondatrice, en expliquant que dix pour cent des frais d’inscription sont ainsi consacrés à cette cause.

Cette contribution permet de financer diverses actions comme l’accessibilité aux loisirs pour les enfants malades, dont des journées équestres, organisées en partenariat avec les Maisons de vie au Maroc, a-t-elle précisé lors de cette présentation, organisée au siège de la représentation parisienne de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Le Trek des gazelles est un événement éco-responsable, qui œuvre en faveur de la protection de la biodiversité et c’est la raison pour laquelle, cette édition sera, cette année, sans bouteilles d’eau en plastique, remplacées par des gourdes et sans camions, le concours de chameliers étant prévu pour le transport du matériel, ont précisé par ailleurs les organisateurs.