Présentation à Paris du 25ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde

27/05/2019 Libé

Le Palais du Luxembourg, siège du Sénat, l'un des joyaux architecturaux de France situé en plein cœur de Paris, a accueilli, jeudi soir, une rencontre de présentation de la 25ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde qui se tiendra du 14 au 22 juin sous le thème « Fès, à la confluence des cultures ». La présentation de cette nouvelle édition du Festival de Fès, organisée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, s’est déroulée en présence d’un parterre de personnalités françaises et marocaines du monde de la culture et de la politique, ainsi que de représentants de médias français et marocains. Présentant cet événement, le président de la Fondation Esprit de Fès, Abderrafia Zouitene a souligné que le festival fête cette année un quart de siècle d’existence, « apportant sa contribution au fil des temps au dialogue des cultures et des religions, à mieux faire connaître les valeurs du Maroc, un pays marqué par l’ouverture sur l’autre, l’esprit de tolérance et d’accueil et la richesse de son patrimoine matériel et immatériel ». «Cette nouvelle édition revêt une importance particulière, d’autant qu’elle coïncide avec le 20ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a-t-il relevé, ajoutant que la programmation de cette année sera «exceptionnelle » et rassemblera plus de trente pays. «Plusieurs moments forts marqueront cette édition », a-t-il dit. "Ce festival a grandement contribué au dialogue des cultures et des religions", a confié M. Zouitene à la MAP, soulignant que la nouvelle édition "va célébrer le renouveau de la médina de Fès, et ce grâce à l'initiative de S.M le Roi qui a donné une impulsion décisive pour la restauration de cette cité millénaire". En concomitance de cet événement, se tiendra, les 15 et 16 juin prochain, le Forum du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, « un moment d’échanges et d’interrogation dans un monde en pleine mutation », a souligné M. Zouitene. Il traitera de la thématique « Fès, à la confluence des cultures » et verra la présence de plusieurs écrivains, chercheurs, philosophes, penseurs…