Présentation à Paris de l'ouvrage collectif "Les amoureux de Moulay Idriss Zerhoun"

10/01/2025

L'ouvrage collectif "Les amoureux de Moulay Idriss Zerhoun" a été présenté, mardi soir à la Maison du Maroc à Paris, en présence d'une pléiade de chercheurs, d'universitaires et d'historiens.



Né de la contribution d'une quinzaine d'auteurs et d'artistes, peintres et poètes, passionnés, cet ouvrage, paru en mai 2024, est entièrement dédié à la ville de Moulay Idriss Zerhoun. Il explore les multiples facettes d’une cité riche par son histoire et captivante par son charme.



Publié aux éditions "Afrique Orient", ce livre de 126 pages dévoile, à travers les écrits de ses auteurs notamment, la profondeur culturelle et l’attrait singulier de cette ville emblématique du Royaume, offrant un regard inédit sur ses trésors patrimoniaux.



"Les textes sont à l'image de la diversité des contributeurs. Chacun tente de célébrer à sa manière une ville, dont nous portons tous, avec tendresse et fierté, des traces indélébiles.



Une douce nostalgie s'empare de nous, toutes les fois que l'on se remémore les lieux, les personnages, les senteurs, les saveurs et les couleurs qui font la singularité de Moulay Idriss Zerhoun. Une cité dont l'alchimie ne laisse personne indifférent, y compris ceux qui la découvrent pour la première fois", lit-on dans le texte de présentation du livre.



De la peinture à la poésie, en passant par la prose et le récit autobiographique, le recueil offre au lecteur "un voyage dans un univers émotionnel", qui en dit long sur l'intensité des rapports entretenus par les auteurs avec la ville.



D’après ses auteurs, le recueil peut être envisagé comme "un récit ethnographique". "Il fait voyager le lecteur dans un univers culturel déconcertant. Tantôt le lecteur se laissera porter par des témoignages à vocation descriptive, tantôt il appréciera le regard analytique sur une ville culturellement caléidoscopique", soulignent-ils.



Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la présentation du livre, qui a été modérée par l'écrivain Kébir Mustapha Ammi, Abdellah Chbihi, coauteur de l’ouvrage, a indiqué que cet événement a constitué une occasion pour faire découvrir aux Parisiens et aux membres de la diaspora marocaine en France "la richesse du patrimoine culturel" de Moulay Idriss Zerhoun, "la charge spirituelle" et "la grandeur de l’histoire de cette ville".



Le livre "Les amoureux de Moulay Idriss Zerhoun" n’est pas un travail académique, mais "un travail de mémoire", nourri par les récits des habitants, leurs souvenirs d’enfance, leurs émotions et leurs sentiments, a-t-il précisé.

"C’est un véritable florilège empreint de nostalgie, une expression sincère de l’attachement à cette ville qui a motivé ce projet", a soutenu M. Chbihi.



De son côté, Abdellah Ben Mlih, coordinateur de l’ouvrage, a souligné que cette initiative se voulait une contribution modeste mais essentielle pour préserver les traces d’une mémoire culturelle précieuse, tout en rappelant l’importance centrale de Moulay Idriss Zerhoun dans l’imaginaire politique et religieux marocain.



Il a également indiqué que cet ouvrage a inspiré d'autres personnes à initier des projets similaires pour d'autres villes marocaines.

Et d'ajouter que cette initiative permet aussi de sensibiliser à l'importance de préserver et de valoriser davantage le patrimoine exceptionnel de la ville de Moulay Idriss Zerhoun.