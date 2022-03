Présentation à Ochmanov des opportunités d’investissement au Maroc

16/03/2022

Les opportunités d’investissement au Maroc ont été présentées, lundi à Ochmanov (Sud de Varsovie), par l’ambassadeur du Royaume en Pologne Abderrahim Atmoun lors d’une visite au siège du groupe Oknoplast, l’un des leaders européens dans la fabrication des fenêtres et portes PVC. M. Atmoun a présenté à une délégation de la société conduite par son PDG, Mikolaj Placek, les avantages du Royaume en matière d’investissement et les opportunités d’affaires dans ce secteur, notamment dans les provinces du Sud qui disposent de nombreux atouts, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume à Varsovie. Présent dans 16 pays et en Pologne, Oknoplast emploie 300 personnes et exporte 75 pc de sa production à l’étranger. Le PDG de la société, M. Placek a fait part de sa disposition à étudier les différentes opportunités d’investissements dans le Royaume d’autant plus que le Maroc jouit de la stabilité institutionnelle et politique et connait un essor économique remarquable grâce aux réformes audacieuses initiées par SM le Roi Mohammed VI. Dans ce cadre, un mémorandum officialisant la volonté d’investissement dans les provinces du Sud a été signé en présence de l’ambassadeur et une délégation de la société polonaise effectuera prochainement une visite au Maroc, ajoute le communiqué.