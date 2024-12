Présentation à Marrakech du dernier roman "La Nuit nous emportera" de Mahi Binebine

30/12/2024

Le dernier roman "La Nuit nous emportera" de l’auteur et artiste marocain, Mahi Binebine, a été présenté lors d'une rencontre littéraire organisée, samedi à Marrakech.



Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence d'une pléiade d’intellectuels et d’artistes, a été l'occasion pour cet écrivain de renommée internationale d’échanger avec les invités et de partager sa riche expérience et sa vision autour de cette œuvre qui aborde des thèmes universels de la famille, de l’abandon et de la résilience.



"La Nuit nous emportera" est le treizième ouvrage de Mahi Binebine reconnu pour ses œuvres littéraires profondes et poignantes qui explorent les complexités humaines et sociales.

Ce roman "très attendu" au Maroc, comme en France et ailleurs, mêle intelligemment poésie, drame et réflexion sur le monde.



Dans cet ouvrage lumineux et tragique, dont les péripéties se déroulent dans les ruelles de la Cité ocre, l'auteur a fait étalage de son immense talent narratif et de sa capacité à dépeindre la réalité avec une sensibilité unique.



"Cet ouvrage est un hommage à ma mère qui a dû se battre avec acharnement pour élever ses sept enfants et en faire des individus épanouis et bien intégrés dans leur société", a souligné Mahi Binebine dans une déclaration à la MAP.



"La Nuit nous emportera" est l'histoire d'une mère courageuse, qui s'est retrouvée avec sept enfants, mais qui a su affronter sans faiblir les misères du quotidien et gérer seule la maison", a-t-il ajouté. "Cette mère nous a montré le chemin et nous a donné l’exemple pour ne jamais baisser les bras et continuer à croire en ses rêves", a-t-il insisté.



"La Nuit nous emportera" est à la base un roman autobiographique où le narrateur "fuit cette réalité amère pour inventer des personnages qui ressemblent aux personnes réelles".

Dans cet ouvrage, Mahi Binebine recourt à des procédés littéraires ingénieux tels que les digressions et les rêves pour être en mesure de capter l’attention des lecteurs et les inciter à poursuivre l’histoire jusqu’à la fin sans lassitude.



Natif de Marrakech, Mahi Binebine compte à son actif des ouvrages à succès mondial, traduits dans plusieurs langues, dont "Le Sommeil de l'esclave" (1992), "Terre d'ombre brûlée" (2004), "Le Griot de Marrakech"(2005), "Les Etoiles de Sidi Moumen" (2009) et "Rue du Pardon" (2019).



Cet écrivain a reçu aussi plusieurs distinctions en reconnaissance de son parcours littéraire brillant, dont le prix Méditerranée pour son roman "Le Sommeil de l'esclave" et le prix du roman arabe 2010 pour son ouvrage "Les Etoiles de Sidi Moumen".