Présentation à Madrid des opportunités d’investissement au Maroc

02/05/2025

Les atouts du Maroc et les opportunités substantielles d’investissement qu’il offre dans différents secteurs ont été présentés, mardi à Madrid, lors de la conférence "Morroco Now", tenue sous le thème "Investir ensemble pour un avenir durable et partagé".



Cette rencontre de haut niveau, qui a rassemblé des acteurs économiques majeurs des secteurs publics et privés des deux pays, a permis à la délégation marocaine de mettre en lumière les réformes engagées par le Royaume, les branches d’activités à fort potentiel, et les projets concrets pouvant faire l’objet de partenariats mutuellement bénéfiques.



Organisée par le ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer l'attractivité du Royaume en matière d’investissements étrangers, en particulier auprès des partenaires européens, en mettant en avant ses atouts économiques, sa stabilité politique et son engagement en faveur d’une croissance durable.



Cette mission économique revêt une importance stratégique dans le renforcement des relations entre le Maroc et l’Espagne, partenaire historique et allié de premier plan. Elle illustre la volonté commune de hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, en positionnant le Maroc comme une plateforme régionale de référence pour les investissements directs étrangers (IDE), selon les organisateurs.



A cette occasion, la secrétaire d'Etat espagnol au commerce, Amparo López Senovilla, a indiqué que cet événement illustre l’importance stratégique des relations entre le Maroc et l'Espagne et l’engagement des deux pays à continuer de promouvoir le commerce et les investissements mutuels, rapporte la MAP.



"Nos liens historiques et la position géographique stratégique de nos deux pays ne favorisent pas seulement notre relation bilatérale, mais contribuent aussi à rapprocher les deux rives de la Méditerranée", a-t-elle soutenu.



Elle a rappelé à ce propos que la 12ème réunion de haut niveau Maroc-Espagne, tenue le 2 février 2023 à Rabat, a réaffirmé l'engagement commun des deux pays à approfondir cette coopération, en traçant une feuille de route dans des domaines clés tels que l’économie et la durabilité.



"Grâce à cette collaboration mutuelle, plusieurs projets stratégiques contribuant au développement économique et social de nos deux pays deviennent aujourd’hui réalité", a-t-elle dit, saluant les politiques économiques mises en œuvre par le Maroc qui jettent les bases d’un développement solide et global.



Pour sa part, l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a indiqué que le Maroc s’impose aujourd’hui comme une plateforme d’avenir pour les entreprises espagnoles, grâce à une vision stratégique ambitieuse, un environnement d’affaires attractif et une coopération maroco-espagnole en constante consolidation.



Les relations économiques entre le Maroc et l’Espagne connaissent un essor sans précédent, reflet d’un partenariat stratégique renforcé et d’une volonté partagée de bâtir un avenir commun, fondé sur la confiance et la complémentarité, a-t-elle dit, relevant que l’Espagne demeure, depuis plus d’une décennie, le premier partenaire commercial du Maroc, avec des échanges annuels dépassant les 23 milliards d’euros.



Elle a également fait observer que le Maroc est aujourd'hui le troisième partenaire commercial de l’Espagne hors Union européenne, et la première destination des investissements espagnols en Afrique.



Mme Benyaich a en outre mis en lumière l’élan insufflé par la réunion de haut niveau, tenue à Rabat en février 2023, ainsi que par la visite du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en février 2024, des événements ayant imprimé une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale.



"Le Maroc offre aujourd’hui un cadre propice à un développement économique partagé et durable, constituant pour les entreprises espagnoles un partenaire fiable, proche et tourné vers l’avenir", a-t-elle poursuivi.



Elle a insisté à cet égard sur l’impératif de capitaliser sur cette dynamique historique pour consolider le partenariat stratégique entre les deux Royaumes et œuvrer ensemble à la construction d’un espace commun de prospérité mutuellement bénéfique.



De son côté, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a appelé les entreprises espagnoles à saisir les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le Maroc, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que l’aéronautique, les énergies renouvelables, l’automobile et l’électronique.



Le Maroc s’impose comme une destination privilégiée pour l'investissement, à la faveur de ses infrastructures de classe mondiale, une main-d’œuvre jeune et hautement qualifiée, et les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le Maroc dans plusieurs secteurs stratégiques, a-t-il assuré.



Parmi les atouts du Maroc, M. Zidane a également cité la position géographique stratégique du Maroc et les mesures prises par le gouvernement pour renforcer l'attractivité des investissements étrangers.



Le directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, a quant à lui mis en avant les atouts stratégiques qui font du Maroc un hub d’investissement et d’exportation de premier plan sur la scène régionale et internationale, notant que l'objectif de l'organisation de cette conférence à Madrid est de promouvoir les opportunités d'investissement au Maroc depuis l'Espagne.

Il a également souligné l’importance de cette rencontre ayant rassemblé plus de 150 entreprises et qui a permis de présenter les opportunités offertes par les éco-systèmes industriels marocains, de classe mondiale.



Le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion, Khalid Safir, a pour sa part souligné que la forte mobilisation des partenaires économiques maroco-espagnols confirme l’importance stratégique qu’accorde le Maroc à ses relations avec l'Espagne, relevant que les liens entre les deux Royaumes reposent sur une coopération fructueuse et un dialogue permanent, fondés sur la confiance et le respect mutuel, mais aussi sur des objectifs communs de création de richesse et d'emplois et de partage de cette prospérité.



L’événement a connu la participation d’éminentes personnalités institutionnelles marocaines et espagnoles, notamment le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et son homologue espagnol, ainsi que le président du Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES).