Présentation à Casablanca en avant-première de la pièce théâtrale "Contrôle Z"

25/03/2023

La pièce théâtrale "Contrôle Z" a été présentée en avant-première, mardi soir au complexe culturel Anfa, par les étudiants en licence professionnelle filière "Métiers du théâtre et de la dramaturgie" de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'Sick de Casablanca.



Présentée à l'occasion de la journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année, cette pièce surréaliste, écrite et mise en scène par Siham El Gharnati, narre le périple de l'héros Salim qui souffre d'un état psychique critique. Salim, interprété par Youssef Hamoui, vit en déphasage avec ses idées, ses sentiments, son corps et son environnement.



Le héros de la pièce a l'impression de vivre dans un monde de rêve voire qu'il s'approche de la démence, en contrepartie, "Master X", interprété par Oussama Zouhar, reste le personnage clé qui tire les ficelles et façonne le fond profond de Salim. Salim vague dans ses rêves et n'a plus d'ancrage au point où il ne peut revenir à la réalité, alors qu'une voix intérieure apparaÎt de façon intermittente et lui demande s’il peut revenir à la situation antérieure grâce à "Contrôle Z".



Dans une déclaration à la MAP, la metteuse en scène de la pièce Siham El Gharnati a souligné que le personnage de Salim dans "Contrôle Z" reflète le périple de tout à chacun pour découvrir le moi, estimant que le personnage de Salim vit dans chacun de nous et ses interrogations sont les nôtres.



La pièce "Contrôle Z" a été interprétée par Oussama Zouhar, Youssef Hamoui, Zineb Zaaboul, Siham El Gharnati, tandis que la coordination a été assurée par Miloud Bouchaib.



Cette pièce théâtrale sera présentée en fin d'année universitaire comme thèse de mémoire pour l'obtention de la licence professionnelle, filière "Métiers du théâtre et de la dramaturgie" de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'Sick.