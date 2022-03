Présentation à Casablanca du spectacle-concert théâtral “Badadd” en avant-première

13/03/2022

Le spectacle-concert théâtral "Badadd" sera présenté en avant-première à Casablanca, le 16 mars au Studio des Arts Vivants. Mis en scène par Amine Nasseur sur une idée de Zakaria Lahlou, directeur artistique de la troupe "Sc'energia", ce spectacle-concert théâtral tourne autour de la vie de couple, un sujet riche, complexe et intemporel.



Il met en vedette les comédiens Kamal Kadimi, Khadija Zeroual, Maha El Boukhari et Abdennabi El Beniwi. Selon Maha El Boukhari, "Baddad" est une comédie sur la vie de couple, composée d'une dizaine de tableaux construits à partir de situations comiques.



Ce spectacle théâtral raconte avec "humour et amour le quotidien de la vie d’un couple entre paradoxes et malentendus", ajoute la comédienne. Dans cette comédie, présentée en 2021 au Théâtre national Mohammed V à Rabat, différentes situations révèlent des paradoxes visibles ou invisibles de la vie conjugale : l’amour, la jalousie, la famille, ou encore l’argent.