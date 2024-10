Présentation à Casablanca du long-métrage "L’batal" du réalisateur Omar Lotfi

08/10/2024

Le long-métrage "L’batal", réalisé par Omar Lotfi et produit par l'artiste de renommée internationale RedOne, de son vrai nom Nadir Khayat, a été présenté récemment à Casablanca, lors d’une conférence de presse, avant sa première projection dans les salles de cinéma.



Le film raconte l'histoire d'un jeune homme ambitieux qui travaille avec sa mère dans un café mobile, mais rêve de devenir une star de cinéma. Alors que ce rêve semble à portée de main, des événements imprévus font basculer les choses, et le jeune homme se retrouve impliqué avec une "bande criminelle dangereuse", transformant son rêve en cauchemar.



Ce film, marquant le début de la carrière de l'artiste Omar Lotfi en tant que réalisateur, met en vedette des stars du septième art marocain, notamment Aziz Dadas, Rafik Boubker, Majdouline Idrissi, Farah El Fassi et Fehd Benchamsi.



A cette occasion, Omar Lotfi, réalisateur et acteur, a souligné que "L'batal", qui sera projeté dans les salles de cinéma au cours du mois d'octobre, marque son premier long-métrage en tant que réalisateur, exprimant son souhait que ce projet trouve un écho favorable auprès du public marocain.



M. Lotfi a fait savoir que travailler avec RedOne était un rêve qu'il nourrissait depuis longtemps, et qu'il est fier d'avoir pu réaliser ce projet avec un producteur de renom.



"L'expérience de la réalisation à travers ce long-métrage a été à la fois passionnante et agréable, car l'intrigue du film présente des événements captivants dans un cadre à la fois dramatique et comique", a-t-il poursuivi, soulignant que la réalisation cinématographique était un rêve qu'il nourrissait depuis le début de sa carrière artistique.



Pour Omar Lotfi, ce nouveau projet, dont la bande originale a été composée par Youssef Sadiki sous la direction de RedOne, reflète sa passion pour ce genre artistique et son désir de contribuer à l'enrichissement de la cinémathèque marocaine.



De son côté, le producteur du film, RedOne, a exprimé sa joie de collaborer avec l'artiste Lotfi, notant que ce film représente sa première expérience cinématographique au Maroc, ainsi que le rôle qu'il interprète dans le film.



En ce qui concerne la bande originale de ce film, RedOne a révélé qu'il avait travaillé sur deux chansons pour "L’batal" avec les artistes Naâman Belayachi et Rim Fikri.



Il a assuré que l'équipe de production de ce nouveau projet travaille dur pour le diffuser au maximum afin qu'il puisse atteindre un public international, annonçant par la même occasion que d'autres projets cinématographiques avec le réalisateur Omar Lotfi verront le jour dans le futur.

Bouillon de culture

Court-métrage



La 25ème édition de Festival Cèdre Universel du Court-métrage Azrou/Ifrane sera organisé du 07 au 10 novembre prochain à l'initiative de l'association Ciné-club Enfance et Jeunesse.

Quelque 20 courts métrages représentant une quinzaine de pays seront en lice pour briguer le "Cèdre d’or" lors de ce festival, placé sous le thème "Une nouvelle voix pour une nouvelle jeunesse" et qui offrira une riche programmation avec des animations en plein air, des spectacles de musique au profit des jeunes et des élèves des établissements scolaires des villes d’Azrou et d’Ifrane, ainsi qu’une soirée en hommage aux stars du cinéma marocain et d'ailleurs.

Sont également prévues des rencontres ouvertes avec les jeunes créateurs, des tables rondes autour des thèmes "problématique de la production et le métier du producteur en question” et des “jeunes créateurs, gageure pour l’avenir du cinéma”.

Le festival comprend aussi l'organisation des Compétitions feu Noureddine Sail (cèdre d’or) des films courts universels (documentaires et fictions), un concours d’écriture des scénarios, un master class avec des stars du cinéma, la publication des nouveaux ouvrages du cinéma, des ateliers de formation de l’écriture du scénario jusqu’à la réalisation avec des encadreurs professionnels, des expositions d’antiquités cinématographiques (appareils photos, caméras, projecteurs et disques…) et des sorties pour visiter des lieux de tournage.

Le Festival Cèdre Universel du Court-métrage est organisé depuis 1978 par l’Association Ciné-club Enfance et Jeunesse D’Azrou/Ifrane dans l’objectif de créer un espace d’échange culturel entre les amateurs et professionnels du cinéma et d’encourager les producteurs à réaliser ses films dans la région.



Exposition



Le vernissage de l'exposition "Fragment de l'Atlas" aura llieu le 9 octobre à Ifrane.

Cette exposition mettra la lumière sur les oeuvres des artistes basés sur la région du Moyen Atlas notamment Rahma El Moumen, Abdelhak Bounhitat, Abdellah Ouabbi, Mohammed Griba, Mustapha Khadrouni Rachid Chaari et Rachid Harchaou.

Cet évènement vise à célébrer la richesse et la créativité de la scène artistique de la région.