Présence marocaine remarquable dans deux expositions collectives aux Rencontres d’Arles de photographie

01/07/2025

Les Rencontres de la photographie d’Arles (France), dans leur 56e édition prévue du 7 au 14 juillet prochain, enregistrent une présence marocaine remarquable à travers deux expositions collectives mettant en lumière les œuvres de 38 photographes marocains — une représentation artistique inédite dans l’histoire de ce prestigieux événement international.



Cette participation a été rendue possible grâce au soutien du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et à son réseau, sachant que vingt de ces artistes vivent dans divers pays d’accueil, tels que la France, les Pays-Bas, les Etats-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine. Une configuration qui reflète, une fois de plus, la dimension mondiale de la création photographique au sein de la diaspora marocaine, selon un communiqué du CCME relatif à cet événement.



Les deux expositions sont soutenues par le CCME et organisées respectivement par les Rencontres de la photographie de Marrakech et l’Association marocaine pour l’art photographique.



Dans sa présentation de cette édition, Christophe Wiesner, directeur des Rencontres d’Arles, déclare : «Nos identités ne sont pas enracinées dans un seul territoire. Elles s’étendent, se métissent, se déplacent et se recréent sans cesse».



S’inscrivant dans la pensée d’Edouard Glissant, qui célèbre l’entrelacement des cultures et la richesse des rencontres, cette nouvelle édition propose d’explorer l’image dans sa forme polyphonique. Ici, la photographie dépasse la simple perspective exotique, en intégrant l’altérité dans une dynamique d’échange et de "traduction culturelle", poursuivant ainsi les réflexions de l’anthropologue Alban Bensa. La photographie y est conçue comme un outil de résistance, de témoignage et de transformation sociale face aux crises contemporaines.

L’engagement est le fil conducteur de l’ensemble de la programmation de cette 56e édition.



Les organisateurs soulignent qu’à une époque marquée par la montée des nationalismes conservateurs, le nihilisme croissant et les crises environnementales, les regards photographiques proposés offrent une alternative nécessaire aux discours dominants, en célébrant la diversité des cultures, des identités et des origines. Ils aspirent à un monde qui accepte la pluralité et respecte les différences culturelles.



La première exposition, intitulée «Croisements de parcours : au-delà des frontières», est organisée par les Rencontres de la photographie de Marrakech. Elle s’inspire de l’esprit de la Marche Verte en proposant une invitation artistique à repenser les frontières non pas comme des lignes de séparation, mais comme des espaces de passage, d’échange, d’appartenance et de dialogue.



La deuxième exposition, organisée par l’Association marocaine pour l’art photographique, s’intitule « Intersections : un regard particulier sur la photographie marocaine ». Elle réunit 18 photographes marocains issus de différentes générations et horizons, et interroge la mémoire, l’identité en mutation, les récits personnels, les tensions politiques, les frontières physiques et mentales, ainsi que des thématiques liées au corps, à l’espace public et à la condition féminine.



Y participent des artistes résidant au Maroc :



Jaâfar Akil, Abderrazak Benshaâbane, Ahmed Ben Ismaïl, Youssef Bensouda, Lahcen Boubelghiti, Mohamed Mali, Mehdi Meriouh, Safaa Mazirh, Jamal El Moussouni, Miloud Sghiri.



Ainsi que ceux de la diaspora :



Yasmina Alaoui (Etats-Unis), Karima Hajji (Belgique), Idriss El Aroussi, Hicham Benahaddou, Badr El Hammami, Yasmine Hajji, Mouna Karimi, Fatima Mazmouz (France).

L’exposition est accompagnée de la publication d’un bel ouvrage de 136 pages, réalisé en partenariat entre l’Association marocaine pour l’art photographique et le CCME.



Par ailleurs, le programme officiel de cette 56e édition comprend une exposition photographique majeure intitulée « Discours croisés : le Maroc regardant et regardé », qui rassemble les œuvres de 40 artistes, dont 20 Marocains. Elle propose un dialogue visuel innovant autour du Maroc, à la fois objet et sujet de représentation.



Y participent des photographes marocains résidant : en France (Mehdi Aït El Mellali, Elias El Fares, Nizar El Hajri, Asmaa Akhnouch, Morgan Ahmar, Louisa Ben), aux Pays-Bas (Sabrina Charbelly, Mounir Raji, Maryam Touzani), au Canada (Mohamed El Khatito),au Royaume-Uni (Hamza El Frouji), en Chine (Anas & Aziz), en Italie (Imane Zouine),ainsi qu’au Maroc (Yassine Salami, Reda Tabit, Ali El Madani, Yasmine Hatimi, Saïf Kousmat, Abderrahman Aja, Charaf Lahib).



Paris Youssef Lahlali