Présence distinguée du Maroc à la Journée culturelle arabe à Berlin

12/10/2022

La culture marocaine, avec ses différentes dimensions, a signé une présence distinguée, récemment, lors de la Journée culturelle arabe à Berlin. Le stand marocain, mis en place par l'ambassade du Maroc à Berlin, a été parmi les plus visités durant cet événement culturel, organisé par le Groupe des épouses des ambassadeurs arabes en Allemagne et sponsorisé par la Maison de la culture arabe "Divan". En présence de Mme Zohour Alaoui, ambassadeur de SM le Roi à Berlin, le stand marocain a proposé aux visiteurs de différentes nationalités, notamment des Allemands, un large choix de produits de l'artisanat et du terroir, reflétant la diversité de la culture du Royaume. Outre la présentation de la richesse de l’artisanat marocain, le stand s’est distingué par un espace dédié à la dégustation d'une grande variété culinaire marocaine et au rituel de préparation du thé à la marocaine. Suscitant l’intérêt des visiteurs arabes et étrangers, le patrimoine musical marocain, qui a été représenté par un groupe de Gnawa, a été aussi au menu de cette manifestation à caractère purement culturel. La présidente du Groupe des épouses des ambassadeurs arabes en Allemagne, Reem Al Sharrah, qui s'exprimait à l'ouverture de cet événement, a indiqué que cette journée, qui '’promeut les valeurs et les héritages arabes, se veut une occasion idoine pour découvrir la richesse et la diversité de la culture arabe’’. Selon elle, cette journée a pour objectif principal de promouvoir le dialogue interculturel arabe, notant que la culture représente un ‘’moyen pour atteindre les objectifs de progrès et de prospérité’’. Un total de 15 ambassades arabes ont pris part à l'ouverture de la Journée culturelle arabe. Chaque pays a veillé à ce que son stand reflète, de la meilleure manière possible, la richesse et la diversité de sa culture.