Présence distinguée des professionnels marocains au Salon "Fruit Logistica" de Berlin

09/02/2025

La 32e édition du Salon international "Fruit Logistica" de Berlin s'est clôturée vendredi, après trois jours d'exposition marqués par une présence distinguée des professionnels marocains de l’industrie fruitière, venus en nombre à cette référence mondiale pour le commerce des produits frais.



Du 5 au 7 février, "Fruit Logistica" a accueilli plusieurs producteurs et exportateurs marocains, qui ont mis en valeur le riche potentiel de la filière agrumicole du Maroc, dont les nouvelles technologies utilisées dans le secteur et les dernières variétés d’agrumes Made in Morocco.



Les 28 entreprises agro-industrielles, parmi les principaux exportateurs du Royaume, qui ont pris part à ce Salon, ont été très sollicitées par les professionnels internationaux du secteur. Plusieurs sociétés européennes et internationales, notamment britanniques, russes et américaines, parmi lesquelles des importateurs et des enseignes de la grande distribution, ont exprimé leur intérêt croissant pour la production marocaine, rapporte la MAP.



Cette attractivité des produits agricoles marocains repose, au-delà de la compétitivité, sur l’adoption, par les producteurs marocains, de pratiques agricoles conciliant respect des standards internationaux et engagement en faveur d’une agriculture durable, tout en garantissant qualité et sécurité sanitaire.



Selon des participants marocains, plusieurs contrats et partenariats internationaux ont été conclus par les professionnels marocains lors de ce Salon international.



A cette occasion, le président de la Chambre d’agriculture de Souss-Massa, Youssef Jebha, s’est félicité du succès, comme chaque année, de la participation marocaine à ce Salon, qu’il considère comme une vitrine essentielle pour valoriser la richesse et la diversité du patrimoine agricole national.



M. Jebha, également président d’une entreprise agro-industrielle spécialisée dans l’export, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la demande sur les produits marocains ne cesse de croître au fil des années, attribuant cette évolution, entre autres, à l’ouverture du Maroc sur de nouveaux marchés internationaux.



"À travers ce Salon allemand, nous ne ciblons pas uniquement le marché local ou européen. Il nous permet d’entrer en contact avec de nouveaux clients aux quatre coins du monde, notamment en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou encore en Afrique. Il nous permet également de maintenir le lien avec nos partenaires internationaux actuels", a-t-il dit.



Par ailleurs, poursuit M. Jebha, "Fruit Logistica" de Berlin représente une opportunité stratégique pour évaluer la concurrence, nouer de nouveaux partenariats et consolider la position du Maroc sur le marché international des fruits et légumes.



"Nous devons tirer profit des opportunités offertes par le gouvernement pour élargir nos débouchés et, en tant qu’exportateurs et professionnels du secteur, nous engager à explorer de nouveaux marchés afin de renforcer la présence des produits agricoles marocains à l’international", a-t-il conclu.



Le Maroc, qui en est à sa 24e participation à cet événement, qui accueille chaque année près de 66.000 visiteurs issus d’environ 145 pays, a été représenté par un imposant pavillon de 726 m2.



Le Pavillon Maroc a regroupé 28 stands de professionnels de l’agro-industrie nationale venus exposer la diversité des produits agricoles marocains, ainsi que des acteurs du conditionnement des fruits et légumes et du secteur de la logistique, assurant ainsi une représentation complète de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie fruitière nationale.



Organisé chaque année début février à Berlin, "Fruit Logistica" rassemble les principaux acteurs mondiaux de l’agro-industrie, des producteurs aux détaillants, en passant par les prestataires de services. Il constitue une plateforme privilégiée pour découvrir les dernières innovations, produits et services du secteur.