Présence d’une délégation parlementaire marocaine à Amman

25/06/2019

Une délégation parlementaire marocaine issue du groupe d'amitié parlementaire maroco-jordanien a tenu, dimanche à Amman, une réunion avec la ministre jordanienne du Développement social, Basma Ishaqat, consacrée à l'examen des moyens de renforcer les relations dans les domaines d'intérêt commun et d'explorer les perspectives de les hisser au niveau de l'excellence des liens entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la visite qu'a effectuée la délégation parlementaire marocaine dans la capitale jordanienne, la présidente du groupe d'amitié, Khadija Zayani, a mis en exergue le rôle joué par le secteur du développement social au service des communautés locales, évoquant à ce propos les programmes et les stratégies dans lesquels le Maroc s'est engagé dans ce domaine.

Pour sa part, la ministre jordanienne a mis en avant la solidité des relations entre le Maroc et la Jordanie sous la sage conduite de S.M le Roi Mohammed VI et de S.M le Roi Abdallah II, ainsi que l'engagement des deux parties à les développer davantage dans tous les domaines, en particulier celui du développement social.

La ministre a passé en revue l'expérience de son pays dans les domaines de protection et d'intégration sociales, de lutte contre la pauvreté et de soutien supplémentaire, ainsi que les relations du ministère avec les organisations de la société civile.

La délégation marocaine a saisi cette occasion pour appeler à renforcer davantage les domaines de coopération existant entre les deux Royaumes frères afin de toucher les multiples secteurs sociaux.

La délégation marocaine comprenait Khadija Ziani (groupe du Rassemblement constitutionnel), Thouria Faraj (groupe Authenticité et Modernité), Aziza Aba (groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme), Fatima Zahra Nazih (groupe haraki) et Abdelaziz El Aid (groupe Justice et Développement).