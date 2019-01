Près de 43.500 tonnes d'engrais ont été utilisées dans les cultures céréalières dans la région Fès-Meknès

11/01/2019

Quelque 43.500 tonnes d'engrais ont été utilisées en 2018 dans la culture des céréales au niveau de la région Fès-Meknès, dont la superficie agricole utile est estimée à plus de 1,3 million d'hectares.

Ce chiffre représente une hausse de 266% par rapport à l’année 2008, au cours de laquelle la quantité d’engrais utilisée était seulement de l’ordre de 11.900 tonnes, selon un rapport de la direction régionale de l’agriculture, rapporte la MAP.

Cette hausse s’explique, indique la même source, par les efforts déployés dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), et qui se sont répercutés sur l’ensemble de la chaîne de production céréalière.

Selon la DRA, la culture des céréales a enregistré ’’une grande avancée’’ à la faveur des projets PMV, qui a permis notamment le renforcement de la mécanisation, l’utilisation des semences sélectionnées et l’augmentation du rendement.

La superficie, qui sera emblavée en céréales au cours de la saison 2018-2019, est estimée à 716.000 hectares, soit 53% de la superficie totale cultivable dans la région.

Quelque 44% de cette superficie est réservée au blé dur, 29% à l'orge et 27% au blé tendre, précise la direction, qui ajoute que près de 86% des superficies cultivables se concentrent dans les préfectures et les provinces de Taounate, Taza, El Hajeb, Meknès et Sefrou.

Le secteur agricole est l’un des secteurs prometteurs de la région. En effet, la superficie agricole utile au niveau de la région Fès-Meknès est estimée à 1.335.639 hectares, soit 15% de la superficie agricole utile nationale. La superficie totale des terres irriguées est de l’ordre de 1.251.456 hectares, soit 9% de la superficie totale des terres agricoles de la région.