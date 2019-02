Près de 30.000 visiteurs au stand du CNDH consacré à la promotion des droits des migrants

20/02/2019

Quelque 30.000 visiteurs ont afflué au stand du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) dédié à la promotion des droits des migrants dans le cadre de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) qui s'est clôturée dimanche à Casablanca. Placée sous le thème "Mobilité: droits sans frontière", la participation du CNDH a ajouté une pierre à l'édifice de la promotion des droits des migrants, indique un communiqué du Conseil, qui évoque aussi des milliers de personnes ayant suivi en direct ses activités sur les réseaux sociaux en live-streaming. Ces activités organisées dans le cadre de cette édition ont permis de faire le bilan de la politique nationale de l'immigration et d’asile, d’analyser ses portées régionales et internationales, de débattre de l’accès des migrants aux droits socioéconomiques et de partager des expériences citoyennes initiées dans le domaine de la protection, de la promotion et du renforcement des droits des étrangers au Maroc, ajoute la même source. Ainsi, une cinquantaine d’activités et plus de 100 intervenants nationaux et internationaux ont interagi avec le public sur la question de la mobilité et des droits des migrants notamment en matière d'accès à l’éducation, de droits à la santé, de traitement médiatique de la question migratoire, de la nouvelle politique migratoire, des réformes législatives relatives à la migration et de l'emploi des migrants, entre autres, souligne la même source. Le stand a également abrité la présentation d’expériences réussies en matière d’intégration ainsi que des initiatives citoyennes visant la promotion des droits des migrants portées par des organisations non gouvernementales et d’acteurs publics et privés, note le communiqué.