Près d'un demi-million de visiteurs au SIEL

La 26ème édition a connu l'exposition de plus de 120.000 titres et l’organisation de 120 activités

18/02/2020 M.O

Près d'un demi-million de personnes ont visité le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) dans sa 26ème édition (6-16 février), a indiqué, dimanche à Casablanca, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.

Environ un demi-million de visiteurs, tous âges confondus, ont visité ce salon organisé par le ministère sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, qui ne cesse d'entourer de Sa Haute sollicitude les intellectuels, écrivains, éditeurs et tous les intervenants dans ce domaine, a précisé Abyaba lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de cette édition du SIEL.

Depuis son ouverture présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, cette édition a vu la présence de plus de 15 délégations diplomatiques étrangères, a-t-il fait savoir, soulignant que cette manifestation a constitué une opportunité d'enrichir le dialogue culturel régional et international et de renforcer la diplomatie culturelle, qui est l'un des objectifs du salon.

Le ministre a, à cet égard, salué la présence distinguée de la Mauritanie, "pays voisin et ami cher", qui a été l'invitée d'honneur de cette édition et qui y a participé activement. Il s'est également réjoui de la présence remarquable des ambassadeurs de certains pays d'Amérique latine lors de ce rendez-vous culturel, qui ont discuté avec lui de la présence du Maroc dans les activités internationales organisées par leurs pays respectifs.

Le ministère prépare un programme pour montrer, "à tous les pays frères et amis", l'image réelle de la culture et de la créativité des Marocains, a-t-il informé. En dévoilant les chiffres de cette édition, Abyaba a relevé la participation de 266 institutions à cette manifestation, dont 8 constitutionnelles, 6 ministères, 3 institutions publiques, 7 universités, 12 ambassades et représentations étrangères et de 230 exposants du Maroc, du monde arabe, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Cette édition a connu l'exposition de plus de 120.000 titres et l’organisation de 120 activités culturelles dans le cadre du programme culturel du ministère de la Culture auquel 380 intervenants ont participé, dont 70 étrangers, et de plus de 1.000 activités par les maisons d'édition et le reste des institutions, a-t-il ajouté.

A son tour, la programmation dédiée aux enfants a été marquée par 80 activités organisées par plus de 60 cadres, dont des artistes, des sportifs et des personnalités médiatiques, a-t-il poursuivi.

Pour le ministre de la Culture, cette 26ème édition a bénéficié d'une large couverture médiatique, assurée par plus d'une cinquantaine de supports médiatiques nationaux et internationaux.

Cette édition a été distinguée par plusieurs initiatives très appréciées, notamment l'hommage rendu à 24 créateurs au niveau régional, dans le cadre de l'application de la politique culturelle régionale, a fait savoir M. Abyaba. Il a aussi rappelé l'initiative "Qra tewsel" (Lis, tu arriveras), une initiative lancée par le ministère en partenariat avec l'Université Hassan II de Casablanca et la société Tramway de Casablanca, pour encourager la lecture, et le lancement d'une application mobile et d'une page dédiée au SIEL sur les réseaux sociaux.