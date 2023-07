Préparation au Mondial dames 2023: Nul blanc entre le Maroc et l’Italie

03/07/2023

L'équipe nationale féminine de football et son homologue italienne se sont quittées sur un nul (0-0), en match amical disputé, samedi au stade Paolo-Mazza à Ferrare, en Italie.



Après une première période équilibrée, les Italiennes se sont montrées de plus en plus offensives dès l’entame de la deuxième mi-temps avec une réelle occasion de Valentina Giacinti (46e) repoussée par la gardienne Khadija Errmichi qui s’est illustrée à plusieurs reprises.



Formant un bloc défensif, les Lionnes de l’Atlas ont réussi à repousser les tentatives des Italiennes, toujours menées par Giacinti, pour ouvrir le score.

Les Lionnes de l’Atlas ont également répliqué par le biais de Rosella Ayane et Fatima Tagnaout.



La sélection marocaine croisera le fer en amical avec la Suisse et la Jamaïque, respectivement le 5 et le 16 juillet.



L’équipe nationale féminine de football est logée dans le groupe H de la Coupe du monde, prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, aux côtés de l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud.