Préparation JO-2024. L'équipe du Maroc U23 battue par son homologue de l'Ukraine en match amical

24/03/2024

L'équipe du Maroc U23 a été battue par son homologue de l'Ukraine par 1 but à 0, en match amical disputé vendredi à Antalya en Turquie, en préparation au tournoi de football masculin des Jeux Olympiques-2024, prévus l’été prochain à Paris.

Le but de victoire de l'Ukraine, qui sera l'un des adversaires de la sélection marocaine lors des JO, a été inscrit par Oleg Ocheretko (19e).



L'équipe du Maroc disputera un autre match amical contre le Pays de Galles, le 26 mars à Antalya.

Le Maroc jouera dans le groupe B avec l’Argentine, l’Ukraine et l'équipe 3e de la Coupe d'Asie U-23, prévue début mai, lors du Tournoi olympique de football masculin, qui aura lieu du 24 juillet au 9 août.



Les Lionceaux de l'Atlas ont réussi à poinçonner leur ticket pour les Jeux Olympiques Paris-2024, en se qualifiant pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN-U23), qu'ils ont remportée à domicile.