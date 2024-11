Préparation CAN féminine 2025: Le Maroc affronte le Botswana et le Mali en amical à Tétouan

22/11/2024

La sélection nationale féminine disputera deux matchs amicaux face à ses homologues botswanaise, le 28 novembre, et malienne, le 03 décembre, au stade Saniat R’mel de Tétouan, a annoncé mardi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Ces deux rencontres serviront de préparation pour l’équipe nationale féminine pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue l’été prochain au Maroc, a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.



Le tirage au sort de la CAN féminine, prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc, aura lieu le 22 novembre au Centre technique Mohammed VI à Salé, avait annoncé la Confédération africaine de football (CAF).