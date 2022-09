Préparatifs de la Chabiba ittihadia pour tenir son 9ème Congrès national : Convocation d’une session extraordinaire du Conseil national, le 10 septembre

02/09/2022

La Chabiba ittihadia s’apprête à tenir son 9ème Congrès national les 27, 28 et 29 septembre au Complexe international de l’enfance et de la jeunesse à Bouznika.



A cet effet, le bureau national de la Chabiba s’est réuni récemment pour débattre des préparatifs du prochain Congrès. De même qu’il a été décidé de tenir une session extraordinaire du Conseil national afin de présenter les projets de propositions de la Commission préparatoire du Congrès.



Conformément au communiqué du bureau national de la Chabiba ittihadia, les travaux des commissions thématiques auront pour objectif d’examiner et d’approuver les propositions.



Selon ledit communiqué, le bureau national de la Chabiba ittihadia œuvrera à transmettre les moutures à travers les membres du bureau national chargés des régions et la direction du siège central du parti.



Ce communiqué fait office de convocation adressée à l’ensemble des membres du bureau national pour prendre part aux travaux de cette session extraordinaire prévue samedi 10 septembre à partir de 9 heures au siège central du parti à Rabat.