Première visite officielle du chef de la diplomatie israélienne au Maroc

12/08/2021

Le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, est arrivé mercredi à Rabat pour une première visite au Maroc d'un haut responsable de l'Etat hébreu. Au cours de cette visite, ajoute l’AFP, M. Lapid devait s’entretenir, hier, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Nasser Bourita, et ouvrir jeudi une représentation diplomatique à Rabat avant de repartir. "Nous avons atterri au Maroc. Fier de représenter Israël durant cette visite historique", a-t-il écrit sur Twitter à l'atterrissage de l'avion de la compagnie nationale israélienne El Al. Trois accords de coopération devraient être signés durant la visite de M. Lapid, a indiqué le ministère des Affaires étrangères marocain, A sans donner plus de détails.