Première victoire de la saison pour l’OCK

01/10/2019 Chouaib Sahnoun

L’Olympique Club de Khouribga a réalisé sa première victoire de la saison en battant, at home, le Rapide d’Oued-Zem, lors d’un match comptant pour la troisième journée du Botola Pro Maroc Telecom. Un derby local qui a tenu toutes ses promesses et au cours duquel les deux équipes ont cherché à remporter leur première victoire.

Dès le coup d’envoi, les locaux se sont rués à l’attaque et ont exercé un pressing constant sur l’équipe adverse, sans toutefois inquiéter le gardien Rzine bien protégé par une défense vigilante conduite par la cheville ouvrière Saad Lagrou. Les visiteurs ont, à leur tour, créé des occasions de but qui n’ont pas été exploitées faute de concentration des attaquants. Ainsi, le résultat reste inchangé jusqu’au sifflet de l’arbitre, renvoyant les 22 protagonistes aux vestiaires.

En seconde période, malgré la canicule, les performances des deux formations se sont améliorées. Chaque équipe guettait le moment opportun pour tromper la vigilance de l’autre. Les opportunités de but se sont multipliées de part et d’autre mais sans concrétisation. A la 78’, et suite à une mésentente entre les défenseurs du RCOZ, le remuant Ismail El Harrach en a profité pour marquer le seul but de la rencontre pour les Khouribguis. Piqués au vif, les locaux ont multiplié les attaques pour revenir au score, mais leurs tentatives sont restées vaines. Ainsi, le match s'est terminé en faveur de l’OCK.

Grâce à cette victoire, les Khouribguis occupent la deuxième place, avec cinq ​​points dans l’escarcelle, suite à deux matchs nuls et une victoire. Par contre, le Rapide d’Oued-Zem en compte un seul obtenu du match nul contre le Mouloudia d’Oujda lors de la première journée.

Trois sur trois pour le MAT

Le Moghreb de Tétouan s'est imposé difficilement face à la Renaissance de Zmamra (1-0), lors d'un match disputé dimanche au stade Saniat Rmel à Tétouan, pour le compte de la troisième journée de la Botola Pro D1 de football.

L'unique but de la rencontre a été l’œuvre du défenseur Mehdi Belaaroussi, à la 76è minute de jeu.