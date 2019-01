Première projection à Rabat du film documentaire “Vie côtoyant la mort” de Lahcen Majid

14/01/2019 Libé

Le film documentaire "Vie côtoyant la mort" du réalisateur Lahcen Majid a été projeté pour la première fois, samedi à Rabat, dans le cadre du programme de plaidoyer en faveur du Sahara marocain.

Le documentaire de 90 minutes, projeté en présence du ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, raconte l'histoire de six Marocains, cinq hommes et une femme, qui ont réussi à fuir les camps de Tindouf où la direction du Polisario impose une dictature terrible aux Sahraouis séquestrés dans des conditions inhumaines. Il met en lumière le dénominateur commun entre ces six héros qui, après avoir regagné la mère patrie, ont décidé de poursuivre leur combat et défendre le bien-fondé du projet d'autonomie du Sahara marocain.

"Vie côtoyant la mort" relate la souffrance des Marocains victimes des exactions commises dans les camps de Tindouf, a déclaré à la presse M. Majid, soulignant que son documentaire, qui a nécessité près de deux ans de travail, s'est basé sur des témoignages terrifiants des victimes ayant vécu un effroyable calvaire au quotidien.

Après avoir salué l'effort exceptionnel fourni dans la réalisation d'un film mettant en lumière les violations flagrantes dans les camps de Lahmada, M. El Khalfi a estimé que cette production fondée sur des données documentées et des témoignages vivants, est de nature à promouvoir la défense de la marocanité du Sahara et à faire connaître l'histoire de la question nationale.

Le scénariste et producteur du film, Abdelouahed El Mouhtani, a de son côté expliqué dans une déclaration à la MAP que le film met en avant les répercussions sociales et humaines des opérations d’enlèvement, de séquestration et de violence dont ont été victimes des Sahraouis qui ont décidé de fuir les camps de Tindouf, notant qu'il s'agit de présenter ces histoires humaines dans un cadre politique.