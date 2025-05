Première master class sur l'innovation technologique, l’intelligence artificielle et économique à Laâyoune

12/05/2025

L’Ecole supérieure de technologie (EST) de Laâyoune, en partenariat avec Be-Digit, une organisation technologique à but non lucratif basée en Belgique, organisera du 13 au 15 mai à Laâyoune, la première édition de master class sur l’innovation technologique, l’intelligence artificielle et économique,



Placé sous le thème "Intelligence partagée pour un avenir responsable", cet événement réunira des experts internationaux, chercheurs, entrepreneurs, décideurs publics et étudiants autour de problématiques clés liées à l’innovation numérique, à la transformation économique et à l’autonomisation de la jeunesse marocaine, indique un communiqué des organisateurs.



Ce colloque s’inscrit dans une dynamique de coopération académique euro-méditerranéenne, en particulier entre le Maroc et la Belgique, visant à renforcer la recherche appliquée, l’innovation entrepreneuriale et les passerelles de mobilité entre les deux pays.



Plusieurs chercheurs marocains établis en Belgique, actifs dans les universités et instituts technologiques flamands et wallons, prendront part aux discussions afin de partager leurs expériences, projets collaboratifs et propositions de co-développement scientifique.

L'événement proposera des conférences plénières, des panels thématiques et des ateliers pratiques, ainsi que plusieurs conventions de partenariat.



Cette initiative s’impose comme une plateforme catalytique pour l'innovation, la formation et la coopération transnationale. Elle reflète l’ambition partagée de faire de Laâyoune un pôle émergent d’excellence scientifique et technologique dans les provinces du Sud du Royaume.



A noter que Be-Digit est une organisation technologique à but non lucratif basée en Belgique et fondée par des entrepreneurs marocains et européens issus des domaines de la technologie, de la finance et de la recherche appliquée.