Première édition du salon “Taghazout Surf Expo ”

29/10/2022

Le coup d’envoi de la première édition du salon professionnel "Taghazout Surf Expo" a été donné, jeudi à Agadir, avec la participation d’une trentaine d’exposants dont des équipementiers, des marques de surfwear et d’accessoires, des écoles de surf et des associations et institutions œuvrant dans le sport et le tourisme.



Pas moins de 20.000 visiteurs sont attendus dans les allées de ce salon ouvert au grand public et dressé sur une superficie de 4.000 m2 face au mythique spot d’Anchor Point.



"Le surf n’est que la partie visible de l’iceberg", affirment Saïd Bella et Rachid Moutchou, fondateurs de ce salon inédit en Afrique, relevant qu’au-delà de la dimension sportive, le surf incarne aussi un style de vie dont "Taghazout Surf Expo" se fera la vitrine.



"Nous voulons convaincre les jeunes Marocains qu’ils peuvent percer dans ce sport sans forcément faire de la compétition ou devenir coach. Il y a tellement de choses à faire", s’enthousiasment les fondateurs du salon.



Selon les organisateurs, ce salon sera marqué par une riche programmation culturelle qui réunira une quarantaine d’artistes du Maroc et d’ailleurs, à travers des ateliers et des performances qui se succéderont tout au long de la journée, laissant place le soir à des concerts et soirées artistiques.



Au programme de cet événement, figurent aussi six tables rondes qui seront organisées en partenariat avec le Lab-réseau Ulysse (Belgique) et le Laboratoire de recherche sur les langues et la communication de l'Université Ibn Zohr (Larlanco, Maroc) afin d’examiner des recherches menées par une équipe de 30 doctorants sur l’impact socio-économique du surf dans la région.



Le salon Taghazout Surf Expo vise également, d’après les organisateurs, à faire connaître le potentiel de cet écosystème afin de contribuer à son développement.