Première édition du festival Couleurs de l’Oriental à Taourirt

30/01/2025

La ville de Taourirt accueillera, du 14 au 16 février, la première édition du Festival Couleurs de l'Oriental, organisée par l'Association Dar Al Fannane.



Initiée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication- département de la Culture-, cette édition vise à créer une ambiance culturelle en mettant en avant une variété de couleurs artistiques locale, régionale et nationale, a indiqué un communiqué de l'Association.



Cette initiative culturelle et créative a également pour objectifs de contribuer à la création d’une dynamique dans ce domaine au niveau la ville avec la participation de jeunes artistes, ainsi que de célébrer le patrimoine culturel immatériel de la région de l’Oriental.



La même source a expliqué que le programme concocté pour cette édition, qui se tiendra sous le thème "L'art public, un pont vers le développement", prévoit plusieurs activités créatives et culturelles, en ligne avec les objectifs de l'association et de la vision du ministère de la Culture en matière de promotion de l'art et la culture.



Il s'agit ainsi de la réalisation de graffitis et de sculptures dans divers espaces et rues de la ville, de la présentation de performances artistiques, musicales et folkloriques qui mettent en valeur le patrimoine local et national, en plus d'une exposition régionale d'art comprenant des œuvres d'artistes locaux et d’établissements scolaires.



Figurent également au programme de cet événement culturel, le match final du tournoi de l’Oriental, qui va allier art et sport, ainsi qu’une soirée festive célébrant la diversité culturelle et l’identité collective.



A travers ce festival, les organisateurs cherchent à promouvoir l’activité économique en attirant un grand nombre de visiteurs, en sus de valoriser les potentialités culturelles dont regorge la ville de Taourirt.

Bouillon de culture

Fondation Nationale des Musées



La Fondation Nationale des Musées (FNM), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et l'Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA) ont signé, lundi, deux conventions de partenariat visant à insuffler une nouvelle dynamique à la scène culturelle de Casablanca.



Selon un communiqué conjoint, ces conventions visent à intégrer des initiatives muséales et artistiques au cœur des projets urbains de la capitale économique, renforçant ainsi l'accès à l'art et à la culture pour tous.



Dans le cadre de ce partenariat, la FNM s'associe à la CDG et à sa filiale AUDA pour donner vie au projet structurant Casa Anfa, présenté comme un modèle d’innovation urbaine, en vue de développer un écosystème dynamique où se mêlent harmonieusement espaces de vie, pôles économiques et lieux culturels.



Ce partenariat aspire également à ancrer la culture au cœur des initiatives stratégiques menées par la CDG et ses filiales, en la positionnant comme un levier essentiel de développement économique, social et territorial.



L’un des projets phares de cette collaboration porte sur la reconversion de l’ancienne aérogare d’Anfa en un musée dédié à la photographie, indique le communiqué. Et de préciser que ce lieu, consacré à la célébration de l’art photographique sous toutes ses formes, contribuera à enrichir l’offre culturelle de la métropole et à renforcer son attractivité en tant que destination artistique et culturelle incontournable.



Ce musée s’inscrit ainsi dans une dynamique culturelle ambitieuse pour la métropole, déjà marquée par l’ouverture imminente de la Villa Carl Ficke, un espace muséal dédié à la mémoire de la ville et à son riche patrimoine architectural et sculptural.



Porté par une vision éclairée de Sa Majesté Le Roi, visant à faire de la culture un vecteur clé du développement social et économique du Royaume, ce partenariat entre la FNM, la CDG et l’AUDA traduit une ambition commune de promouvoir une culture vivante, inclusive et accessible à tous, en vue de renforcer le rayonnement et l’attractivité de la ville de Casablanca, conclut le communiqué.