Première édition du Forum régional du tourisme, le 15 janvier à Essaouira

08/01/2025

La ville d'Essaouira accueillera, le mercredi 15 janvier, la première édition du Forum régional du tourisme, organisée à l’initiative de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Marrakech-Safi.



Placé sous le thème "Pour une durabilité et une innovation du tourisme dans la région Marrakech-Safi", cet événement majeur, qui réunira un parterre de décideurs, de représentants d’institutions concernées et de nombreux acteurs et experts du secteur touristique, constituera une occasion d’échanger des idées et de renforcer les moyens de coopération pour stimuler l’innovation et promouvoir un tourisme durable capable de relever les défis actuels et futurs, indique un communiqué de la CCIS de Marrakech-Safi.



Cette rencontre régionale s’aligne également sur la mise en œuvre de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme pour la période 2023-2026, visant principalement à développer le secteur à travers une nouvelle vision de l'offre touristique, précise la même source.



Abordant plusieurs thématiques, le forum a pour objectif de faire la lumière sur les mécanismes de soutien et de développement du produit touristique, ainsi que sur l'importance de la formation continue des professionnels du secteur, rapporte la MAP.



En offrant un cadre d’échange et de dialogue entre les participants, ce rendez-vous d'envergure contribuera à renforcer la coopération et à favoriser le partage des meilleures pratiques en vue de promouvoir le développement du tourisme à l’échelle régionale, conclut la CCIS.