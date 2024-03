Première édition du Festival ComediaBlanca, les 17 et 18 mai à Casablanca

01/03/2024

La première édition du Festival ComediaBlanca aura lieu les 17 et 18 mai prochain à la Cathédrale du Sacré Coeur à Casablanca. Initié par l’Agence Tendansia, ce festival se veut un rendez-vous incontournable sur la scène internationale de l'humour, grâce à une programmation riche et diversifiée rassemblant des artistes locaux et internationaux.



De l'humoriste français Artus à la sensation montante marocaine Ayoub Idri, en passant par la talentueuse Asmaa El Arabi et le comique Bassou, sans oublier les brillantes Elena Nagapetyan et Mounia Lamkimel.



Le casting de cette première édition de ComediaBlanca comprend également les humoristes marocains Oussama Ramzi, Rachid Rafik, Zouhair Zair, Driss & Mehdi, Ilyass Djadel, et Mimo Lazrak, annoncent les organisateurs de cet événement dont l’objectif est de créer un moment de partage et de rencontre entre les artistes, les habitants de Casablanca et les talents émergents.



Par ailleurs, les organisateurs ont annoncé un concept "audacieux et novateur" au profit des nouveaux talents de l'humour marocain. "Le Festival ComediaBlanca lance un appel audacieux aux jeunes talents marocains à travers un processus de candidature unique.



Avec 100 auditions prévues pour sélectionner 10 candidats prometteurs, le festival offre une opportunité exceptionnelle à la nouvelle génération d'humoristes de se faire remarquer sur scène", explique Saad Lahjouji, co-fondateur de l’Agence Tendansia.



“Deux heureux lauréats auront ainsi l'opportunité de faire leurs premiers pas sous les projecteurs, bénéficiant d'une formation complète pour les préparer à la scène de la 2ème édition", a-t-il précisé. En marge des spectacles, un village animé prendra vie à l'entrée de l'Église du Sacré-Cœur.



Cet espace convivial, conçu pour égayer les festivaliers, est le fruit d'une collaboration avec les meilleurs talents de la scène événementielle, indique l'agence Tendansia, dédiée à la promotion des talents émergents et confirmés dans le domaine du spectacle vivant. Selon la même source, Amir Rouani, maestro de la mise en scène, a apporté sa touche magistrale pour créer une ambiance festive et chaleureuse. De la gastronomie locale aux animations artistiques, le village du Festival ComediaBlanca promet une expérience immersive et enrichissante pour tous.