Première édition des Journées de l'archéologie à Larache

09/12/2022

La 1ère édition des Journées de l'archéologie se tiendront, les 10 et 11 décembre à Larache, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en célébration du site archéologique de Lixus.



Cette manifestation culturelle, qui deviendra un rendez vous annuel, s'inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel national et de la promotion de la prise de conscience de son importance, indique un communiqué des organisateurs.



Elle vise également à valoriser le patrimoine archéologique et à diffuser les connaissances en archéologie, en plus de sensibiliser le public à la nécessité de protéger les sites archéologiques nationaux.



Cet événement sera marqué par l'organisation de plusieurs activités, dont une conférence internationale qui sera l'occasion de présenter les résultats des dernières recherches archéologiques menées sur le site de Lixus et dans ses environs, et une exposition dans la conservation du site sur les nouvelles découvertes archéologiques, fait savoir la même source.



Le programme de cette rencontre comprend également une dégustation de la sauce Garum (bouillon de poisson), qui était fabriquée dans les usines de salaison de poisson de la ville de Lixus et exportée vers plusieurs régions de l'Empire romain, ainsi qu'une visite aux vestiges de ces usines et à d'autres monuments historiques.

​Bouillon de culture

Festival international torat bladi



La 6ème édition du "Festival international torat bladi" se tiendra, du 16 au 18 décembre dans la commune de Tagounite (province de Zagora), sous le thème "Le patrimoine de mon pays, un héritage pour les générations futures".

Cette manifestation culturelle sera organisée par l'Association Ajyal Drâa pour la relance du patrimoine local et le développement en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil provincial de Zagora et le Conseil communal de Tagounite, indiquent mercredi les organisateurs dans un communiqué.

Le coup d’envoi de ce festival sera donné par un carnaval folklorique avec la participation de troupes et musiciens locaux, fait savoir le communiqué, ajoutant que cet évènement sera marqué par des soirées artistiques qui mettront en vedette des artistes locaux, nationaux et internationaux.

Au menu de cet événement, figurent aussi des séminaires scientifiques sur le patrimoine local, une exposition de produits locaux ainsi que des ateliers sur les mécanismes de fabrication des produits du terroir, ajoute la même source.

En marge de ce festival, un hommage sera rendu à des personnalités du monde de l'art, de la culture et de l’artisanat.