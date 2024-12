Première édition des Ateliers de la Ligue : Un focus sur les addictions et la crise climatique

19/12/2024

La Ligue des spécialistes de la santé psychique et mentale, en partenariat avec l’International Association for the Study of Game Addictions et le Réseau Umbrella pour les étudiants en psychologie, a organisé la première édition des Ateliers de la Ligue, au Centre de sports et de loisirs El Mesbahiate à Mohammedia.



Tenue sous le thème «Les Addictions», cette journée a rassemblé étudiants et professionnels autour de problématiques contemporaines telles que les comportements addictifs et les impacts de la crise climatique sur la santé mentale.



Un programme riche en échanges et solutions concrètes



La matinée a débuté par un mot d’ouverture de Hicham Laafou, président de la Ligue, qui a souligné l’importance d’une approche multidimensionnelle face aux addictions. Cette introduction a été suivie d’un atelier interactif animé par Dr Kawtar Halty, qui a présenté l’entretien motivationnel comme méthode efficace pour accompagner les personnes confrontées aux résistances face au changement. Grâce à des démonstrations pratiques, les participants ont pu intégrer des techniques essentielles pour renforcer la motivation des patients.

L’après-midi a été marqué par deux conférences majeures. La première, animée par Dr Tetiana Zinchenka, psychiatre et spécialiste en santé mentale liée au climat, a mis en lumière les conséquences psychologiques de la crise climatique. De l’anxiété climatique aux impacts des catastrophes naturelles sur les populations vulnérables, Dr Zinchanka a insisté sur l’urgence de sensibiliser et d’agir collectivement pour renforcer la résilience face aux bouleversements environnementaux.

Ensuite, Dr Elena Muzica a abordé la problématique des addictions aux jeux vidéo et réseaux sociaux. Elle a exposé les effets délétères de ces technologies sur les jeunes, en particulier les modifications neurobiologiques et les troubles psychologiques induits par une utilisation excessive. Parmi les solutions proposées : le développement de contenus éducatifs, une éducation parentale renforcée et une régulation accrue des industries numériques.



Un appel à l’action collective



La journée s’est clôturée par une session d’échanges interactifs entre les intervenants et les participants. Les discussions ont mis en avant l’importance d’une coopération internationale pour faire face à la crise climatique et aux défis numériques.

En sensibilisant et en équipant les professionnels de la santé mentale, cette première édition des Ateliers de la Ligue a marqué un jalon important dans la luttecontre les addictions et leurs répercussions, tout en ouvrant des perspectives d’action concrète pour les années à venir.