Première comparution d' un ex-chef de gang pour le meurtre de Tupac Shakur

06/10/2023

Un ancien chef de gang accusé du meurtre il y a 27 ans de la star du hip-hop Tupac Shakur a comparu mercredi pour la première fois devant la justice américaine.



La police de Las Vegas avait arrêté vendredi Duane "Keffe D" Davis, un ancien leader des South Side Compton Crips, un gang de Los Angeles, et l'avait inculpé du meurtre de Tupac Shakur en 1996 dans cette métropole du Nevada (ouest).



Menotté et vêtu de la tenue bleue de la prison, Duane "Keffe D" Davis a été déféré mercredi devant un tribunal local, selon le Las Vegas Review Journal, principal média d'information de la capitale du jeu.



Aujourd'hui âgé de 60 ans, Duane Davis avait reconnu de longue date qu'il se trouvait dans la Cadillac blanche d'où ont été tirées les quatre balles qui ont tué Tupac Shakur, à l'âge de 25 ans.



Dans un livre paru en 2019, l'intéressé assurait toutefois que les coups avaient été tirés depuis l'arrière du véhicule alors que lui se trouvait à l'avant.



Duane Davis "était le commanditaire de ce groupe d'individus qui ont commis ce crime et il a orchestré le plan qui a été mis en oeuvre" pour le mener, avait fait valoir la semaine dernière le lieutenant Jason Johansson, de la police de Las Vegas.

Selon les lois en vigueur au Nevada, ce rôle indirect n'empêche pas son inculpation pour meurtre.



Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur, connu pour les tubes "Dear Mama", "California Love" ou "Changes", assistait à un combat de boxe de Mike Tyson, en compagnie de Suge Knight, fondateur de son label Death Row et affilié au gang Mob Piru de Los Angeles, dont plusieurs membres étaient également présents.



Or Mob Piru était un gang ennemi des South Side Compton Crips, alors dirigés par Duane Davis. Après le combat, des membres de Death Row Records avaient repéré et tabassé le neveu de Duane Davis, Orlando Anderson.



Selon la police de Las Vegas, c'est dans la foulée de cet incident que Duane Davis avait commencé à élaborer un plan afin de se venger de Suge Knight et Tupac Shakur. Il est accusé d'avoir fourni une arme aux passagers qui se trouvaient à l'arrière de la voiture d'où l'on avait ouvert le feu sur la star du rap.

Bouillon de culture

Netflix



Le géant américain du streaming Netflix compte augmenter le prix de son service sans publicité après la fin de la grève des acteurs à Hollywood, croit savoir mardi le Wall Street Journal (WSJ).



Cette décision concerne plusieurs marchés à l'échelle mondiale, à commencer par les Etats-Unis et le Canada, indique le quotidien citant des sources proches du dossier, sans pour autant spécifier la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle augmentation ni son montant.

Au cours de la dernière année, le coût des principaux services de streaming sans publicité a augmenté d'environ 25%, alors que les sociétés de divertissement cherchent à rentabiliser leurs plateformes et à inciter les clients soucieux des prix à se tourner vers des services moins chers financés par la publicité.



Plus tôt dans la journée, la compagnie Warner Bros. Discovery a annoncé que le prix mensuel de la version sans publicité de son service de streaming Discovery+ passait de 6,99 à 8,99 dollars, tandis que le coût de sa plateforme financée par la publicité restait inchangé à 4,99 dollars par mois, selon le WSJ.



D’après la publication, les géants du streaming examinent aussi les moyens à travers lesquels ils peuvent créer des niveaux de tarification autour de programmes exclusifs, tels que la diffusion en direct d'évènements sportifs, sans courir le risque de perdre leurs clients.



Le journal cite, dans ce cadre, le cas de Disney qui prévoit le lancement d'un nouveau produit "Sports en direct" en dehors des Etats-Unis. Le mois dernier, Warner Bros. Discovery avait annoncé son intention d’ajouter bientôt la diffusion de manifestations sportives en direct à son service de streaming Max, ce qui coûterait éventuellement aux abonnés intéressés 9,99 dollars supplémentaires par mois.