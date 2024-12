Première au Maroc du film "Everybody loves Touda" de Nabil Ayouch

05/12/2024

Le film "Everybody loves Touda" de Nabil Ayouch a été projeté pour sa première au Maroc, mercredi, dans la section "Séances de Gala" de la 21ème édition du Festival international du film de Marrakech.

A cette occasion, Nabil Ayouch a exprimé sa joie de présenter ce film au public marocain, six mois après sa première mondiale au Festival de Cannes.



"Everybody loves Touda" met en lumière les Cheikhates, ces chanteuses traditionnelles marocaines qui ont souvent chanté pour la liberté, l’amour et la résistance, sans censure.

Touda, interprétée par Nisrin Erradi, rêve de devenir une Cheikha qui chante la résistance, l'amour et l'émancipation, et nourrit l’espoir d’un avenir meilleur pour elle et son fils. Maltraitée et humiliée, elle décide de tout quitter pour les lumières de Casablanca.



A travers des moments romantiques et émouvants, le film explore des thèmes universels comme l’amour, la famille et la quête d’identité.

"Everybody loves Touda" réunit notamment Joud Chamihy, Jalila Talemsi, El Mostafa Boutankite et Lahcen Razzougui.



Ce film a été sélectionné pour représenter le Maroc dans la catégorie "Meilleur film étranger" pour les Oscars 2025. Il a aussi reçu plusieurs prix, notamment le Grand Prix au Festival de Valenciennes en octobre dernier.



Nabil Ayouch est réalisateur et producteur. Ses films mettent souvent à l’honneur les marginaux, comme dans Ali Zaoua (1999), Les Chevaux de Dieu (2012), ou encore Much Loved (2015). En 2021, il intègre la compétition Cannoise avec Haut et Fort, une première pour le Maroc. En 2022, Nabil Ayouch produit Le Bleu du Caftan, réalisé par Maryam Touzani, qui récolte plus de 60 prix, dont le Prix du Jury au Festival international du film de Marrakech, et devient le plus gros succès jamais enregistré pour un film marocain dans le monde.