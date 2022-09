Premier galop d'entrainement du Onze national avant d'affronter le Chili et le Paraguay

21/09/2022

La sélection marocaine de football a effectué, lundi soir, sa première séance d’entrainement en prévision des deux rencontres amicales face au Chili, le 23 septembre à Barcelone et au Paraguay, quatre jours plus tard à Séville. Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), tous les joueurs convoqués par le sélectionneur national, Oualid Regragui, pour ces deux matchs sont déjà présents au Complexe Mohammed VI de Football, à l’exception de Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Soufiane Amrabat et Yassine Bounou qui devaient rejoindre le groupe. Cette séance d'entrainement, dédiée au décrassage, a été consacrée à la prise de contact entre les joueurs et les cadres techniques fraichement désignés parmi le staff de la sélection nationale, ajoute la même source. Regragui avait dévoilé, lundi dernier, sa première liste des joueurs retenus pour les deux rencontres amicales prévues face au Chili et au Paraguay. Marquée par le retour de Hakim Ziyech et Younes Belhanda, cette liste des 31 joueurs convoqués comporte également un nouveau venu dans les rangs de l’équipe nationale, en l'occurrence Walid Cheddira qui évolue dans le club italien de Bari (Série B). Elle signe également le retour en équipe nationale de l'ancien rajaoui, Badr Benoun, qui évolue au club Qatar SC, tout comme Abdessamad Ezzalzouli, prêté par le FC Barcelone à Osasuna.