Premier aperçu de Tom Hanks dans la peau de Gepetto

11/03/2022

Après La Belle et la bête, Mulan ou encore Aladdin, c'est Pinocchio qui aura bientôt droit à son adaptation en prises de vues réelles.



Annoncé par Disney dès 2020, le film s’est dévoilé ce jeudi avec une première photo: on y découvre l'acteur Tom Hanks dans la peau du menuisier Gepetto face à la fameuse marionnette, semblable en tous points à celle du dessin animé de 1940.



Attendu en septembre 2022 sur la plateforme de streaming Disney+, Pinocchio marquera les retrouvailles de Tom Hanks et du réalisateur Robert Zemeckis. Le cinéaste avait dirigé le comédien dans Forrest Gump, récompensé par six Oscars en 1995 dont ceux de meilleur film, meilleur acteur pour Tom Hanks et meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis.



L'acteur de Pentagon Papers donnera la réplique au jeune Benjamin Evan Ainsworth, vu dans la série The Haunting of Bly Manor, qui prêtera sa voix à Pinocchio. Jiminy Cricket sera doublé par Joseph Gordon-Levitt, Cynthia Erivo campera la Fée Bleue et Luke Evans sera le redoutable Cocher.



Le conte de Pinocchio, écrit à la fin du XIXe siècle par l'Italien Carlo Collodi, fait actuellement l'objet de nombreuses relectures. Amazon a dévoilé en 2020 un Pinocchio de Matteo Garrone, avec Roberto Benigni dans le rôle de Gepetto, et le réalisateur Guillermo Del Toro prépare une adaptation pour Netflix.