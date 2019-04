Premier League : Manchester City reprend les commandes

05/04/2019

Impérial: Manchester City a repris la tête de la Premier League, grâce à sa victoire sans trembler sur le relégable Cardiff (2-0), mercredi lors d'une soirée de matches décalés, qui a vu Tottenham et Chelsea s'imposer aussi.

Pour son premier match dans son nouveau stade à un milliard de livres, Tottenham est venu à bout de Crystal Palace (2-0), tandis que Chelsea est sorti un peu de son marasme contre Brighton (3-0).

Au classement, les "Citizens" (80 pts) doublent Liverpool (79 pts), avant le match des "Reds" à Southampton vendredi.

Derrière, Tottenham a repris la troisième place (64 pts), un point devant Arsenal et Chelsea (63 pts). Les "Gunners" ont toutefois disputé un match en moins que leurs concurrents dans la course à la Ligue des champions.

A l'Etihad Stadium, la victoire de Pep Guardiola et sa troupe n'a jamais fait aucun doute. Ils étaient devant après seulement cinq minutes, sur une frappe de De Bruyne dans un angle fermé.

Les champions en titre ont ensuite enchaîné en vain les attaques à un rythme soutenu (27 tirs). Mais, privés du meilleur buteur de la Premier League, Agüero, ils n'ont trouvé la faille qu'à une seule reprise, grâce à Sané avant la pause.

"Nous avons le sentiment que si nous lâchons un point, on ne sera pas champions", a réagi Guardiola, alors que son équipe a remporté ses huit derniers matches de championnat.

"Nous avons très bien joué. (...) Malheureusement nous avons manqué beaucoup d'occasions. Il faut que nous marquions plus", a-t-il regretté.

La mission pour le reste du championnat est simple: les "Citizens" seront champions s'ils gagnent leurs six derniers matches.

Tottenham a fait honneur à son nouveau stade, pour l'inauguration de l'enceinte, après près de deux ans à Wembley, loin de son nord de Londres. Dans une ambiance policée, les "Spurs" ont mis fin à leur glissade, remportant un premier succès en championnat depuis le 10 février.

Dominateurs sans forcément bien jouer, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés grâce à des buts de Son et Eriksen dans le second acte.

"C'est un moment spécial, une soirée spéciale. Je sens et je crois que c'est le meilleur stade du monde", a apprécié Pochettino. "L'émotion était incroyable depuis le début. Gagner était si important pour nous. Aujourd'hui, nous avons touché la gloire. Maintenant, nous devons soulever des trophées. C'est le début d'une nouvelle ère." "Maintenant nous sommes vainqueurs de la Coupe du monde au niveau des installations... Le stade est à ce niveau-là. Nous avons maintenant besoin d'être au même niveau", a insisté l'Argentin.

Sept changements et du jeu: Chelsea a offert une performance un peu plus convaincante que lors de la victoire contre Cardiff durant le week-end (2-1).

Contesté par les supporters lors de la dernière sortie des "Blues", Maurizio Sarri avait cette fois aligné une équipe conforme aux attentes de Stamford Bridge. Hazard et Kanté ont fait leur retour, tout comme les pépites anglaises Hudson-Odoi (première titularisation) et Loftus-Cheek. Bien lui en a pris!

Giroud, titularisé pour une rare fois, a d'abord ouvert la marque en déviant un centre-tir d'Hudson-Odoi. Hazard, puis Loftus-Cheek ont ensuite plié le match grâce à deux frappes enroulées parfaites en seconde période.