Premier League : Liverpool trébuche encore

06/02/2019

Liverpool encore tenu en échec: le leader de la Premier League n'a ramené que le point du match nul de West Ham lundi (1-1), laissant Manchester City revenir à seulement trois points à l'issue de la 25e journée.

Une semaine cauchemardesque pour les "Reds". Alors qu'ils avaient l'occasion d'augmenter leur avance au classement, ils ont enchaîné un deuxième nul après celui contre Leicester mercredi (1-1).

Au classement, Liverpool n'a plus que trois longueurs d'avance sur Manchester City, qui s'est rattrapé de sa défaite à Newcastle (2-1) dans la semaine en battant Arsenal dimanche (3-1). Les "Citizens" pourraient même passer devant dès mercredi, en cas de victoire dans le match avancé contre Everton.

A quinze jours de son huitième de finale de Ligue des champions contre Munich, Jürgen Klopp a du souci à se faire... Tout comme en championnat, où son équipe vient donc de laisser quatre points en route en moins d'une semaine.

Le technicien allemand voudra sans doute se pencher sur sa défense, coupable de plusieurs errements au London Stadium. D'autant plus que le "général" Van Dijk sera suspendu contre le Bayern.

En seconde période, l'arrière-garde a même joué à se faire peur, à l'image d'un Matip aux interventions brouillonnes (54, 73) et aux remontées de ballon prêtant le flanc à la contre-attaque (66), ou encore de cette passe manquée par Alisson dans le temps additionnel.

Klopp examinera aussi de près son milieu de terrain, loin de son niveau. Lundi, il avait choisi d'aligner Keita, Lallana et Fabinho, mais ces trois-là n'ont pas livré une grande performance. En tout cas bien loin des standards offerts par la triplette composée de Milner, Henderson et Wijnaldum. Les deux derniers sont légèrement blessés, mais leur place de titulaire n'est pas en danger.

"Nous avons une situation difficile en ce moment. Les maladies, les blessures, je ne sais pas d'où elles arrivent", a réagi Klopp, ajoutant que trois joueurs avaient dû déclarer forfait la veille à l'issue de la dernière séance d'entraînement.

"Les gars se battent. Est-ce qu'on aurait pu mieux jouer, oui, c'est ce qu'on attend de nous. (...) On se bat", a-t-il insisté.

Dès le début de la rencontre, West Ham a poussé grâce à Noble, Anderson et Chicharito, dont les tirs ont frôlé les poteaux (3, 11).

Les "Reds" ont laissé passé l'orage, avant d'ouvrir le score, contre le cours du jeu. Après un bon travail sur l'aile droite, Milner, en position de hors-jeu, a centré pour Mané, qui a ajusté Fabianski (22).

Mais le but n'a pas calmé les Londoniens. Sur un coup franc joué malignement, la défense de Liverpool est restée passive. Antonio a pris le ballon à l'entrée de la surface, pour placer un tir croisé parfait (28).

Rice, de la tête, est ensuite passé tout près de donner l'avantage aux "Irons", sur un nouveau coup franc joué avec malice (41).

Sans grande énergie, les leaders ont ensuite subi, face à un West Ham bien plus entreprenant. Ils ont certes poussé en fin de match, mais sans imagination et donc sans succès.