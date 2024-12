Premier League : Liverpool s’en tire à bon compte

16/12/2024

Le leader Liverpool, vite réduit à dix, est revenu deux fois au score samedi contre Fulham (2-2), offrant un spectacle bien éloigné du fade 0-0 conclu par Arsenal, troisième de Premier League, à domicile contre Everton.



A Anfield, les "Reds" ont poussé jusqu'au bout et leur match nul a presque un goût de victoire au regard de leur entame, assez catastrophique.

"Je ne pense pas que j'aurais pu demander plus à mes joueurs, surtout après avoir été réduits à dix", a commenté Arne Slot. Le résultat est "frustrant" mais pas la performance, a dit l'entraîneur sur Sky Sports.



Sa défense, la meilleure du royaume, a cédé rapidement devant Andreas Pereira (11e, 0-1) puis a perdu le latéral gauche Andy Robertson (17e), coupable d'une faute fatale en position de dernier défenseur.



Pourtant, Liverpool a été l'équipe la plus dominante et son abnégation a été récompensée juste après la mi-temps, sur un centre de Mohamed Salah repris au second poteau par la tête plongeante de Cody Gakpo (47e, 1-1).



De nouveau mené après un but de Rodrigo Muniz (76e, 1-2), elle est parvenue à égaliser grâce à deux entrants, Darwin Nunez à la passe et Diogo Jota à la finition (86e, 2-2).

Cela fait deux matches nuls consécutifs pour Liverpool (1er, 36 points), après le spectaculaire 3-3 d'il y a dix jours à Newcastle. Entre temps, son derby à Everton a été reporté à cause de la tempête Darragh.



Son actuel dauphin, Chelsea (2e, 31 pts), devait tenter de combler une partie de l'écart dimanche à domicile contre Brentford.

Les "Blues" sont assurés de conserver leur deuxième place à l'issue du week-end, en tout cas, car Arsenal (3e, 30 pts) n'a pas fait mieux que 0-0 à la maison contre Everton, le quinzième.



Les "Gunners", à l'attaque d'habitude si prolifique, tournaient à trois buts par match depuis le retour de la trêve internationale de novembre, comme Monaco en a fait la douloureuse expérience mercredi en Ligue des champions (3-0).

Samedi, ils se sont pourtant cassé les dents sur les "Toffees" d'Everton, qu'ils ont bombardés (76% de possession, 13 tirs contre 2) sans succès.



"C'est très décevant de ne pas gagner", car l'équipe "n'a concédé aucune occasion et a largement dominé le match", a regretté Mikel Arteta.

Arsenal aurait pu faire tomber Jordan Pickford et sa bande dans le temps additionnel, mais l'arbitre et la VAR ont refusé un penalty, malgré une possible faute dans la surface sur Thomas Partey.

Pour voir des buts, il fallait plutôt aller à St James' Park où Newcastle, après quatre matches sans victoire, a fait exploser 4-0 le mal-classé Leicester.



Les "Magpies" de Jacob Murphy, auteur d'un doublé, restent dans la seconde moitié du classement (11e, 23 pts), mais ils reprennent de l'élan avant un nouveau match à leur portée, le week-end prochain à Ipswich.



C'est en revanche un premier accroc pour le Leicester de Ruud van Nistelrooy, l'ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid, qui était jusqu'ici invaincu depuis son arrivée sur le banc des "Foxes".



Leicester (16e, 14 pts) ne compte plus que deux points d'avance sur l'actuel premier relégable, Ipswich (18e, 12 pts), vainqueur 2-1 samedi chez l'avant-dernier Wolverhampton (19e, 9 pts) grâce à un but à la 94e.



Les "Wolves" (Loups) ne font plus peur à personne, sauf à leur entraîneur Gary O'Neil, encore davantage fragilisé après cette quatrième défaite d'affilée, la onzième en seize journées.



En fin de journée samedi, Nottingham Forest a soufflé la victoire à Aston Villa grâce à un finish de toute beauté, récompensé par des buts tardifs de Nikola Milenkovic (87e, 1-1) et Anthony Elanga (90e+3, 2-1).



Les "Reds" des Midlands grimpent à la quatrième place (28 points) en attendant le derby disputé par Manchester City (5e, 27 pts) dimanche contre United, et ils repoussent Villa (6e, 25 pts) à trois longueurs.