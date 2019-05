Premier League : Liverpool perd Salah mais garde espoir pour le titre

06/05/2019 Libé

Liverpool a conservé ses chances de titre en s'imposant de justesse à Newcastle (3-2) lors de la 37e journée de Premier League, mais a peut-être perdu sa vedette Mohamed Salah pour la demi-finale retour de Ligue des champions mardi contre Barcelone.

Au classement, les Reds reprennent provisoirement la tête (94 pts), avant l'entrée en jeu de Manchester City (92 pts) lundi soir contre Leicester. Tout se jouera donc lors de la dernière journée, avec avantage aux "Citizens": les champions seront assurés de conserver leur titre s'ils remportent leurs deux derniers matches.

"Si nous sommes champions, alors nous sommes champions, vous ne pouvez pas sentir la pression quand vous faites de votre mieux. 94 points, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'était une bataille de volonté, c'était une victoire de passion, de coeur et de désir. Absolument brillant", a savouré Jürgen Klopp.

Mais pour faire durer le suspense, Liverpool a payé très cher!

La perte de Salah, sorti sur civière après un choc à la tête dans une collision avec le gardien adverse Martin Dubravka, pourrait bien avoir de lourdes conséquences en Ligue des champions. Avec son meilleur buteur désormais incertain (même s'il n'a semble-t-il pas perdu connaissance) et un Roberto Firmino douteux pour le choc d'Anfield mardi, comment remonter les trois buts de retard face au géant Barcelone?

"Il va falloir voir. Il a pris un coup sur la tête. Il a regardé le match des vestiaires, il était OK, mais on doit faire plus d'examens", a déclaré Klopp.

En attendant de peut-être trouver une solution au casse-tête catalan, l'Allemand a tremblé à Newcastle, tant les Reds ont semblé nerveux.

Si Liverpool a ouvert la marque grâce à une tête de Van Dijk (13), les Reds ont ensuite fait preuve d'une certaine fébrilité.

Après un joli mouvement des Magpies, Rondon a buté sur Alexander-Arnold sur sa ligne, mais Atsu a réussi à égaliser (20).

Sur un centre du latéral droit, Salah a ensuite placé une petite reprise parfaite pour remettre les siens devant (28).

Mais le 22e but en Premier League de l'Egyptien n'a pas suffi. Les Reds ont encore craqué et Rondon a égalisé sur un corner mal dégagé (54).

Heureusement pour Klopp, Origi, entré à la place de Salah, a sauté plus haut que tout le monde en fin de match pour redonner espoir (86) et au moins se donner un petit coup de pouce avant le choc d'Anfield contre le Barça.

Un peu plus tôt dans la journée, Tottenham avait dérapé à Bournemouth (1-0), dans une rencontre que les "Spurs" ont finie à neuf.

Ce troisième revers consécutif, quatre jours après la défaite face à l'Ajax, ne condamne toutefois pas les chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Londoniens (3e, 70 points) conservent en effet l'avantage, même en cas de victoire des concurrents Chelsea, Arsenal et Manchester United dimanche.

Le billet sera en effet garanti s'ils gagnent à domicile contre Everton lors de la dernière journée. Mais ce sera sans Son Heung-min et Foyth, tous deux exclus samedi.

Quatre jours après sa déconvenue à domicile face à l’Ajax Amsterdam en demi-finale aller de la C1 (1-0), Tottenham a réagi de la pire des manières. Pire, les Spurs ont lutté à neuf contre onze pendant 45 minutes, se fatigant pour rien avant d'encaisser un but dans le temps additionnel. Pas le meilleur moyen de préparer son voyage à Amsterdam...

"Il est difficile d'en tirer quelque chose de positif. Nous avons fait un énorme effort", a déclaré un Mauricio Pochettino dégoûté. "Nous devons aller de l'avant. Il nous reste deux finales. C'est toujours entre nos mains."

C'est trop tard en revanche pour Cardiff. Battus à Crystal Palace (3-2), les Gallois rejoindront Fulham et Huddersfield en deuxième division la saison prochaine.