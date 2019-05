Premier League : Liverpool et City acculés à la victoire

04/05/2019

Liverpool et Manchester City n'ont plus le droit à l'erreur lors de la 37e et avant-dernière journée de Premier League: une défaite et c'est le titre qui s'envole presque à coup sûr.

Les "Reds" ont intérêt à se remettre au plus vite de leur lourde défaite à Barcelone en demi-finale aller de la Ligue des champions mercredi (3-0). S'ils ruminent, ils pourraient bien passer à la trappe samedi soir sur la pelouse d'un solide Newcastle, entraîné par un ancien de la maison rouge, Rafael Benitez.

"Ils n'ont pas besoin de penser au prochain match contre Barcelone, maintenant nous jouons contre Newcastle. C'est tout ce qui nous intéresse", a souligné Jürgen Klopp.

Pour battre les "Magpies" et doubler provisoirement Manchester City pour la septième journée consécutive, le manager allemand pourra compter sur Alexander-Arnold, Firmino et Shaqiri, laissés au repos au Camp Nou.

Si les "Reds" s'inclinent ou font match nul, ils ouvriront la voie du titre à Manchester City, qui joue lundi soir.

Les champions d'Angleterre recevront alors Leicester. Les "Foxes" ont certes été ravivés par Brendan Rodgers, mais auront-ils les moyens de battre des Mancuniens reposés, qui viennent d'enchaîner douze succès de suite et à qui un deuxième sacre consécutif tend les bras?

En cas de victoires de Liverpool et Manchester City, tout se jouera lors de la dernière journée.

Dans la course à la Ligue des champions, il s'agira de se reprendre: toutes les équipes à la lutte ont patiné lors des trois dernières journées.

En cas de succès samedi à Bournemouth, Tottenham assurera sa place dans la prochaine édition.

Dimanche, Chelsea pourrait aussi faire un grand pas vers la C1 s'il prend les trois points contre Watford. Arsenal et Manchester United pourraient, eux, perdre tout espoir en cas de défaite ou de match nul, respectivement contre Brighton et Huddersfield.