Premier League : Liverpool dit quasiment adieu au titre

28/04/2024

Liverpool a quasiment dit adieu au titre en Premier League en lâchant de nouveau des points, samedi à West Ham (2-2), une contre-performance qui laisse la voie libre à Arsenal et Manchester City à trois semaines du coup de sifflet final.



A l'autre bout du classement, Sheffield United a sombré 5-1 sur la pelouse de Newcastle, une 25e défaite en 35 matches qui renvoie mathématiquement les "Blades" en deuxième division, un an après l'avoir quittée.



Everton, à l'inverse, a obtenu son maintien grâce à un but d'Idrissa Gueye contre Brentford (1-0), un dénouement heureux pour des "Toffees" affaiblis par un retrait de huit points au classement en raison d'infractions financières.



Le voisin Liverpool connaît lui un coup de pompe au plus mauvais moment: deux matches nuls et deux défaites sur les cinq dernières rencontres de championnat ont cassé sa dynamique et enterré son rêve de titre.



La couronne apparaît inaccessible pour l'actuel troisième du championnat avec 75 points derrière Arsenal (1er, 77 pts) et Manchester City (2e, 76 pts) qui ont, respectivement, un et deux matches en plus à disputer.

Jürgen Klopp, entraîneur sur le départ, a vu son équipe se liquéfier au mois d'avril, entre l'élimination en Ligue Europa et les contre-performances en championnat.



A ces soucis sportifs s'est ajoutée samedi une brouille publique, au bord du terrain, avec son attaquant Mohamed Salah qui l'a apostrophé juste avant son entrée en jeu en seconde période.



Klopp a parlé d'un incident clos après le match, mais sa tentative de déminage a pris l'eau quand Salah a lâché devant des journalistes présents en zone mixte: "Ce sera le feu aujourd'hui si je parle".

Des chocs contre Tottenham et Aston Villa attendent désormais Liverpool, avant un ultime match à domicile contre Wolverhampton.



La saison de Manchester United a connu un nouvel accroc à Old Trafford contre l'avant-dernier Burnley (1-1), revenu en fin de rencontre sur un penalty concédé par André Onana après une sortie aux poings non maîtrisée.



"Je suis très frustré, cela (le match nul, ndlr) ne devrait pas arriver", a commenté l'entraîneur Erik ten Hag sur Sky Sports. L'équipe a été "très bonne" sur plusieurs séquences, mais "nous avons encore lâché en fin de match".



Manchester United ne conserve sa sixième place qu'avec un petit point de plus que Newcastle, bourreau de Sheffield United (5-1).

La lanterne rouge a concédé à St James' Park la défaite de trop, celle qui la renvoie en Championship avant même les trois derniers matches de la saison.



"Le championnat a été trop puissant pour nous tout au long de la saison", a commenté auprès de la BBC l'entraîneur Chris Wilder, pointant "un manque total de leadership" dans sa "jeune" équipe: "J'ai parfois cru que j'allais avoir une crise cardiaque en essayant de faire passer les messages".



Les "Blades" ne comptent que 16 points, soit dix de moins que l'actuel premier non-relégable, Nottingham Forest (17e, 26 pts). Mathématiquement, ils ne peuvent plus sortir de la zone rouge.



Luton (18e, 25 pts) a lui échoué à s'en extraire, samedi. Le promu s'est incliné 2-1 à Wolverhampton, sa quatrième défaite sur les cinq derniers matches.

Mis au tapis mardi par Arsenal (défaite 5-0), mené de deux buts à la mi-temps, samedi, Chelsea a réussi à accrocher Aston Villa 2-2 pour maintenir en vie ses espoirs européens pour la saison prochaine.



Dans le temps additionnel, Axel Disasi a même cru offrir la victoire aux "Blues" mais l'arbitre a invalidé le but du défenseur français, entré peu de temps avant, pour une faute de son passeur Benoît Badiashile.

Les Londoniens restent neuvièmes, mais ils comptent seulement six points de retard sur Manchester United qui a joué un match en plus.



Aston Villa dispose de son côté d'une avance de sept unités sur son poursuivant, Tottenham (5e, 60 pts). Les "Spurs" ont certes disputé trois matches en moins, mais leur menu de fin d'année est particulièrement copieux avec, dès dimanche, la réception du rival Arsenal.