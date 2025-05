Premier League : Happy End pour Arsenal

19/05/2025

La victoire 1-0 contre Newcastle a rapporté gros dimanche à Arsenal, assuré de terminer deuxième de Premier League, pour la troisième année d'affilée, et de disputer la prochaine Ligue des champions.



Derrière le dauphin, le suspense est maximal avant l'ultime journée: cinq équipes sont rassemblées en un point, de Newcastle jusqu'à Nottingham Forest, septième et encore en course pour la grande Europe.



Au-delà des résultats sportifs, il y a eu deux adieux émouvants et heureux sur les pelouses anglaises: celui d'Everton à Goodison Park, stade historique quitté sur une victoire, et celui de Jamie Vardy à Leicester, auteur de son 200e but pour son 500e et dernier match.

Deuxièmes depuis fin décembre sans interruption, les Gunners avaient vu Newcastle revenir à deux petits points d'eux avant l'affiche de dimanche à l'Emirates.



Les Magpies étaient en pleine forme et Arsenal, en plein doute après n'avoir empoché qu'une seule victoire sur ses six derniers matches de championnat (contre quatre nuls et une défaite).

Les Londoniens ont gagné la bataille grâce aux arrêts de David Raya en première période et à un coup de canon de Declan Rice en seconde (55e).



"Ces dernières semaines, nous n'avons pas été à notre niveau en championnat. Nous nous sommes tellement démenés en Ligue des champions que notre élan s'est brisé en Premier League", a réagi le milieu anglais.

Après l'été, "nous allons revenir plus affamés et plus forts, avec l'envie de gagner quelque chose pour ce club", a-t-il promis sur Sky Sports.



Newcastle (3e, 66 pts) n'est lui pas certain de terminer sur le podium, ni même dans le Top 5. Chelsea (4e) et Aston Villa (5e) comptent le même nombre de points, Manchester City (6e) et Nottingham (7e) ne sont qu'une longueur derrière.



Forest a réanimé son espoir de qualification pour la Ligue des champions en s'imposant 2-1 chez West Ham. Le club des Midlands disputera une finale pour la C1 face à Chelsea dimanche prochain.



"C'est un moment décisif, une dernière chance, et nous devons tout donner: les supporters, le staff et nous-mêmes (les joueurs)", a lancé Morgan Gibbs-White, le premier buteur du jour, devant la caméra de Sky Sports.



Everton a tourné la page de Goodison Park, son stade depuis 1892, sous le soleil et les fumigènes, dans les cris de joie et les larmes d'émotion, avec au bout une victoire pour parachever une journée de fête.



Southampton en a fait les frais, battu 2-0 sur un doublé d'Iliman Ndiaye (6e, 45e+2), à jamais le dernier buteur des Toffees dans l'enceinte ancestrale, que les locaux surnomment la "Grand Old Lady".



Les "Evertonians" vont tourner le dos à plus de 130 ans d'histoire cet été pour prendre possession d'une enceinte flambant neuve à moins de cinq kilomètres à l'ouest, sur les quais de Bramley-Moore.

Promis à la démolition, Goodison Park va finalement être attribué à l'équipe féminine avec, toutefois, une baisse de la capacité d'accueil.



Une autre page d'histoire a été tournée dimanche, à Leicester, où le héros local Jamie Vardy a disputé son 500e et dernier match, treize ans après le premier, avec un 200e but à la clé contre Ipswich (2-0).



L'attaquant de 38 ans l'a célébré avec sa rage habituelle avant de brandir, stoïque, un poteau de corner devant la foule en délire.

Ses partenaires lui ont réservé une haie d'honneur au moment de sa sortie du terrain (80e), tandis que les supporters chantaient "Il n'y a qu'un seul Jamie Vardy".



Avec les Foxes, qu'il quittera à l'issue de la saison, il a remporté la Premier League en 2016 à la surprise générale, avec N'Golo Kanté et Riyad Mahrez notamment, et la Coupe d'Angleterre en 2021.



"Du fond du coeur, je vous remercie de nous avoir accueillis, moi et ma famille, comme si nous étions les vôtres. J'espère vous avoir rendu la pareille", a-t-il déclaré après le match aux supporters.